Tom Gordin eroaa HUJO:n puheenjohtajan paikalta – vakavat syytökset liiton johdolle Suomen Ratsastajainliiton (SRL) Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) puheenjohtaja Tom Gordin ilmoittaa eroavansa paikaltaan. Hän syyttää Ratsastajainliiton nykyjohtoa vaikenemisen kulttuurista, hyvä veli ja sisko -toimintatavasta ja jopa HUJO:n toiminnan sabotoinnista.

Tom Gordin jättää tehtävänsä ratsastuksen huippu-urheilun johdossa. Kuva: Sanne Katainen

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Pitkän uran suomalaisessa ratsastuksessa tehnyt Tom Gordin kertoi asiasta lähettämässään sähköpostiviestissä Ratsastajainliiton hallitukselle, joillekin läheisille kontakteilleen ja ratsastusmedian edustajille.

Gordin valittiin HUJOn johtoon vuoden 2025 alusta.

Hän kirjoittaa, että HUJO on toiminut kahdella kaistalla ja kärjellä, jossa on ollut Gordinin vetämä virallinen uudistuslinja sekä SRL:n urheilujohtajan, toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vetämä byrokraattinen linja.

Hänen mukaansa nykyisen kaltaisen HUJO:n johtaminen on kaikkien tahojen kannalta tehotonta ja turhauttavaa.

Gordin kirjoittaa, että koska hallituksen ymmärrys ja voimavarat eivät ole riittäneet viheltämään peliä poikki, hän tekee sen itse ja ilmoittaa, ettei ole käytettävissä jatkossa tämänkaltaisen HUJO:n puheenjohtajaksi.

”Tässä oli melkein sabotaasin omaisia piirteitä. Minulta vei erittäin paljon energiaa suojautua ja puolustautua toisen linjan myyräntöiltä.” Tom Gordin

Gordin valottaa MT Hevosille, että lähti tehtävään tekemään isoja muutoksia. Jo HUJO:n puheenjohtajaksi suostuessaan hän oli kertonut reunaehtona, että HUJO:n tulee olla liitossa itsenäinen ja toimivaltainen elin.

Kun uudistuksia lähdettiin tekemään, hänen mukaansa syntyi jarrutus- ja vastustusliike. Ongelmat alkoivat erityisesti uusia maajoukkuevalmentajia valittaessa. Jo silloin Gordin oli lähellä eroa.

”Tilanne oli erittäin haastava, ja oli erilaisia näkemyksiä alkaen siitä, kuka päättää ja mistä. Siitä lähtien lähdettiin eri urille”, Gordin sanoo.

Hän moittii, että liiton johdon hyvä sisko ja veli -toimintatapa näkyi siinä, kuinka jaossa olevia paikkoja haluttiin jakaa kavereille ja oman position varmistamiseksi.

Hän sanoo, että asioista ei osattu eikä haluttu puhua.

”Tässä oli melkein sabotaasin omaisia piirteitä. Minulta vei erittäin paljon energiaa suojautua ja puolustautua toisen linjan myyräntöiltä”, hän sanoo.

Ongelmia tuotti myös Gordinin avoin tapa puhua myös medialle.

Syksyn mittaan HUJO:n ja liiton johdon oli tarkoitus keskustella asioista, mutta se ei onnistunut.

”Kesän maajoukkuevalinnoista jäi sen verran haavoja, että totesimme, että nämä pitää ratkaista ja putsata pöytä. Sitä ei ole tehty vieläkään. Nyt liitosta ei vastata edes sähköposteihini. Ei pidä toimia niin, että asioista vain vaietaan. Unettomat yöt rauhoittaakseni halusin viheltää pelin poikki”, Gordin päättää.

MT Hevoset ei tavoittanut liiton puheenjohtaja Marjukka Mannista kommentoimaan Gordinin eroa.