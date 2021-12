Millainen on Kontion perheen joulu?

Anu Leppänen

Päivi ja Jorma Kontio menossa itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 2016.

Kontiot ovat asuneet tällä vuosituhannella Ruotsissa. Joulunaika on raviurheilijalle Ruotsissa melko kiireistä aikaa. Solvallassa ajetaan esimerkiksi perinteisesti tapaninpäivänä 75-finaalit, ja Jorma Kontio on ollut hyvin useasti mukana - niin tänäkin vuonna. Aatonaton työt päättyivät Rommen lounasraveihin ja tapanina mennään Solvallaan, joten nyt "Jompella" on peräti kaksi vapaapäivää joulun yhteydessä. Uumajassa ravataan 75 joulupäivänäkin, mutta tie ei tällä kerralla vie sinne. Miten joulua vietetään?

"Hyvin rauhassa kotona pienellä porukalla ollaan", Jorma Kontio kertoo.

"Meidän perhettä on monessa maassa ja nyt on tällainen vähän erikoinen aika, joten ihan vain täällä asuvan porukan kesken pääasiassa ollaan. Vaimo Päivi ja poikamme Jani asuu myös meillä. Jouluna tulee vielä yksi aika tuttu vieras: aikanaan tallissani työskennellyt Teuvo "Huttu" Hämäläinen tulee kylään."

Teuvo Hämäläinen on Kontion Teivon tallin jälkeen kiertänyt hevostöissä todella monessa maassa, mutta asettunut taas samalle seudulle Kontioiden kanssa.

"Huttu asuu 15 kilometrin päässä yhden eläinlääkärin tilanhoitajana ja käy usein täällä. Hän on Päivinkin mielestä hyvä vieras, eikä vieras oikein ollenkaan. Huttu on meillä kuin kotonaan ja joskus sattuu niinkin, että kun Päivi on esimerkiksi mennyt talliin tekemään jotain, Huttu on sillä välin leipassut pöydän koreaksi. Hyvin perinteistä suomalaista joulua vietetään, ei mitään kommervenkkeja. Pari päivää vapaata raveista tuntuu kivalta, mutta Solvallaankin on tapanina sitten jo mukava mennä - aika tuttu paikka sekin."

Tuleeko sunnuntain 75:ssä onnistumisia?

"Siinä on vain pari, mutta miksei? Samurai Comerystä (75-6) ei minulla vielä ole täyttä kuvaa, että kuinka se tuollaiseen lähtöön sopii. Se alotti Melkko & Sorosella hyvin, mutta lähtö oli helpompi. Quantum Roc (75-7) Hanna Lähdekorvelta on kyvykäs ja se oli ollut viimeksi hyvä. Ruuna kai avaakin lujaa, mutta se on minulle myös uusi ajokki. Kiinnostavalta tuntuu kuitenkin. Päätöslähdön (lähtö 13) Sybille Tinterin tallin Filippa B.J. on riittävä hevonen tuohonkin lähtöön, mutta tuli kasirata hidasteeksi. Se pystyy kyllä vaikka voittamaan."

Entä maanantaina Färjestadissa lounareissa?

"Tulee! Hankypanky Pinkmanilla ja Ready Trophyllä on hyvät saumat. Pinkman (T5-3) voitti johtavan ulkopuolelta avausstarttinsa ajalla 16,1 täysi voltti tosi hyvällä tyylillä. Se tuntuu lahjakkuudelta. Mikko Ahon valmentama Ready Trophy (T4-1) oli viimeksi ajaessani ottanut askeleita hyvään suuntaan. Se on ollut kyvykäs, mutta nyt ryhtiä tuntui tulleen lisää. Färjestadin neljästä muusta ajokista en tiedä vielä, koska ne ovat uusia tuttavuuksia."

Jorma Kontion albumi

Legendojen kohtaaminen viime perjantailta Solvallasta: Berndt "Osten" Lindstedt, Stig H. Johansson ja Kontio. Jomppe ohjasti kyseisissä raveissa Stig H.:n valmentaman tamma Celie Anoran seitsemänneksi.