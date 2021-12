Prix d'Ameriquen karsinnat jatkuvat tapaninpävän neli- ja viisivuotisklassikoilla

Antti Savolainen

Italialaisvalmentaja Alessandro Gocciadoro on huomisten Vincennesin ravien keskushahmoja kolmella valmennettavallaan huippunelivuotiaiden Criterium Continentalissa, joka on myös tie Prix d'Ameriqueen. Gocciadoro itse ajaa Bengurion Jetiä 08,8.

Critreium Continental on jo vuosikymmeniä ollut Euroopan parhaiden nelivuotiaiden kohtaamispaikka. Viime vuodet se on ollut myös tie Prix d'Ameriqueen. Muutaman vuoden ajan tammikuun lopun Euroopan kovimpaan ravilähtöön on karsittu talvimeetingin isojen kisojen kautta. Avoimen sarjan tie avautuu ns. b-lähtöjen (Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgognen ja Prix de Belqiquen) kautta. Kunkin b-lähdön kolmelle parhaalle on paikka tammikuun lopun finaalissa.

Nuorille hevosille on haluttu myös antaa mahdollisuuksia, ja viisivuotiaissa lippu irtoaa huomisessa Prix Tenor de Baunessa ja nelivuotiaissa samoin huomenna ratkaistavassa Criterium Continentalissa. Kuitenkin vain voittajat saavat paikan näissä. Kyseisten ikäluokkakisojen osallistumisen edellytyksenä on sama kuin Ameriquessa ja b-lähdöissäkin: kisat ovat siitoshevosten lähtöjä eli ruunia ei hyväksytä mukaan.

Kannattaa muistaa, että esimerkiksi Face Time Bourbonin (Ready Cash) tie 2019 lopulla kulki Ameriquen voittajaksi juuri Criterium Continentalin kautta. Sehän oli aiemmin syksyllä käynyt korkkaamassa mm. UET GP:n Vermossa. Vuodenvaihde toi vuoden lisää oriin, kuten muidenkin hevosten, ikämittariin ja tuoreena viisivuotiaana se korkkasi Ameriquen.

Matkalla ikuiseen kunniaan juuri Continentalissa tapahtui myös se, että keulan Campo Bahia (Muscle Hill) näytti loppusuoran alussa karkaavan. Kuitenkin Conrad Lugauerin valmennettava sekosi laukalle, ja Face Time Bourbon eteni ylivoimaiseksi ykköseksi. Näin olisi voinut käydä muutenkin, mutta laukan tullessa Campo Bahia ei ollut vielä hävinnyt.

Huomisen Continentalin mielenkiintoisimpia nimiä ovat Timo Nurmoksen valmennettavan Calgary Gamesin keskittyessä siitosoriin toimeensa mm. Ranskan kovat nimet tamma Hirondelle Sibey (Gazouillis) sekä oriit Hohneck (Royal Dream) ja Helgafell (Charly du Noyer). Ehkä vielä jännempää tulee Italiasta ja Alessandro Gocciadoron tallista: Bengurion Jet (Maharajah), Bepi Bi (Donato Hanover) ja Bubble Effe (Nesta Effe).

Viisivuotiaissa Prix Tenor de Baunessa Jean-Michel Bazíren Ganay de Banville (Jasmin de Flore) on suoskkeja, mutta sillä on jo Prix de Bretagnen kolmosesta paikka Ameriquessa. Robert Berghin tallin UET GP -voittaja viime vuodelta, Power (Googoo Gaagaa), kiinnittää myös huomion. Tenor de Baunessa voittaja kuittaa Amerique-lipun lisäksi 45000 euron ykköspalkinnon - Criterium Continentalissa 90000 ja paikan finaalissa.

Vincennesin ravit tapaninpäivänä alkavat kello 14.23 Suomen aikaa. Criterium Continental on lähtö neljä (16.15) ja Criterium Continental lähtö seitsemän (18.00).

Tie Prix d’Amériqueen 2022:

21. marraskuuta – Prix de Bretagne (1. palkinto 49500 euroa)*

Tulojärjestys Face Time Bourbon-Etonnant-Ganay De Banville; näillä kolmella hevosella siis jo varma paikka 30. tammikuuta pääkisaan.

12. joulukuuta – Prix du Bourbonnais (49500)* (Etonnant-Face Time Bourbon-Rebella Matters)

26. joulukuuta – Criterium Continental (90000)**

26. joulukuuta – Prix Tenor de Baune (45000)**

2. tammikuuta – Prix de Bourgogne (49500)*

16. tammikuuta – Prix de Belgique (49500)*

30. tammikuuta – Prix d’Amérique (450000)

*Kolmelle parhaalle paikka Prix d'Ameriqueen 2022

**Voittajalle paikka Prix d'Ameriqueen 2022

Prix de Ameriquen Finale -kisat

30. tammikuuta - Prix d’Amérique Legend Race (450000)

13. helmikuuta - Prix d'Amerique Speed Race (Prix de France, 180000)

27. helmikuuta - Prix d'Amerique Marathon Race (Prix de Paris, 180000)

Hevonen, joka voittaa kaikki kolme, saa 300000 bonuksen.