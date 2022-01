Keskustelua ajotapojen muutoksesta: "Yhteispohjoismaisuus tavoitteena - historiaakin pitää arvostaa"

Anu Leppänen

"Ajotavat ovat hyvällä tasolla Suomessa jo valmiiksi, enkä koe niin hirveän suurta tarvetta muutokselle", Hannu Torvinen arvioi.

Suomen Hippoksen suurkilpailuvalvoja Jarmo Nirhamo on sekä Suomen että Pohjoismaiden sääntövaliokunnissa. Nirhamo on keskeinen henkilö kertomaan, mitä ajokulttuurissa oikein tapahtuu. Vuoden vaihteessahan rangaistukset ja määritelmät kielletyistä ajotavoista muuttuivat - rangaistukset tosin kovenevat vasta 1. maaliskuuta. Siihen asti on siirtymävaihetta ja ohjastajia vain neuvotaan: tuossa olisi tullut sakkoa, tuossa ajokieltoa.

Muutos on aikaansaanut keskustelua, ja kysyimmekin Nirhamolta sekä neljältä tutulta ohjastajanimeltä, mikä fiilis matkalla kohti tiukempia sääntöjä ja uutta siistimpää ajokulttuuria?

"Ihan hyvältä tuntuu, ja vaikuttaa siltä kuin jo automaattisesti oltaisiin siirrytty kohti uutta normaalia", Jarmo Nirhamo arvioi kokemuksiaan.

"Taustalla on neljän raviurheilevan Pohjoismaan, Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan pyrkimys saada harmonisoitua sääntöjään entistä enemmän yhdeksi pohjoismaiseksi urheiluksi. Suomessa päädyttiiin ajotapaohjesäännön muuttamiseen marraskuussa Ruotsin kaltaiseksi. Siellä säännöt oli tiukennettu jo kesällä tehdyn päätöksen mukaiseksi. Me menemme nyt mahdollisimman lähelle samaa."

"Olen katsellut Ruotsin raveja ja rangaistuksia hieman sillä silmällä, ja näyttäisi, että ajotavat ja rangaistukset ovat asettumassa aika lailla samalle tasolle siellä ja meillä. Meillä on pidetty tuomarikoulutuksia ja pidetään vielä maaliskuussa. Materiaali on tuotettu ja jaettu kovasti kilpailijoille myös. Nyt meidän täytyy vain keskustella asia vielä läpi osapuolten kanssa niin että viesti menee perille ja että saamme aikaiseksi hyvän linjan. Samasta rikkeestä sama rangaistus on hyvä tavoite, mutta tokihan aina tulee olemaan jotain eroavaisuuksia niin kauan kuin ihmiset tätä tekevät. Henki tuntuu minusta kuitenkin hyvältä: yhdessä ollaan luomassa kulttuuria."

Mitä mieltä ohjastajat ovat asiasta?

"En oikein hirveästi mitään mieltä vielä", kertoo Hannu Torvinen.

"Varmasti hyvä asia isossa kuvassa, mutta en näe hirveän isoa tarvetta muutoksille, koska minun silmääni ajotavat ovat jo nyt oikein hyvällä siistillä tasolla. Ylilyönnit poimitaan pois ja ajetaan hevosia kunnioittaen. En stressaa koko asialla juurikaan."

"Hevoset ja tapa käsitellä niitä sen mukana ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana", Ari Moilanen huomauttaa.

"Ja hyvä niin! Hevosten jalostus on mennyt eteenpäin ja myös niiden opetus on kehittynyt ja ennen kaikkea alkaa keskimäärin aiemmin kuin ennen vanhaan. Ajokulttuurin siistiminen on oikea suunta ehdottomasti. Se ei ole ollut ongelma minulle oikeastaan missään vaiheessa, enkä ole huolissani nytkään. Ainoa asia, mikä mietityttää, on se että hevosten kyljistä etsitään jälkiä. Hevosten ihot ja karvat ovat niin kovin erilaisia. Toisella jää jälki, kun ohja menee ahterin ylitse, toiselle ei jää jälkeä vaikka tekisi mitä. En pidä sitä kovin hyvänä kriteerinä. Ruotsissa esimerkiksi raviohjastaja Joakim Lövgren on saanut syytteitä jälkien perusteella, vaikka kaikki tietävät, että vähemmän kuin hän voi tuskin vaatia hevosiltaan. Lövgren on maineeltaan ravivalmentajien kiltein."

"Ajokulttuuri on tärkeä, mutta se ole ainoa korjattava asia meidän urheilussamme", Ilkka Korpi puuskahtaa.

"Jotenkin näkemys on hakusessa siitä, mihin tätä lajia kannattaisi viedä. Tai ainakin siltä tuntuu. Toivottavasti saadaan aikaiseksi hyvä tuomarilinja ja ohjastajatkin kokevat inhimillistä kohtelua, ajat ovat nimittäin kovat. Hevoset ja tapaukset vaihtelevat - toisaalta pitää tosiaan olla johdonmukainen linja. Toivotaan, toivotaan. Toisaalla vaanii ongelma siitä, ettei ajeta voitosta tosissaan, kuten Italiassa on käynyt. Siellä on pudonnut 'sopupelien' kautta pohja koko urheilusta. Siitä Italian tapauksesta on ihan omakohtaisia havaintoja."

"Suunta on varmaankin ihan oikea", arvioi Santtu Raitala.

"Kannattaa kuitenkin kunnioittaa myös historiaa ja pitkän ajan mittaan luotua kulttuuriamme. En halua lausua mitään, mikä vähättelisi sitä mitä aiemmin on tehty. Mielestäni hevosia on pidetty hyvin ennenkin, eikä ole syytä saada aikaan mielikuvaa, että ennen niitä rääkättiin ja nyt se on lopetettu. Meidän pitäisi olla vielä ylpeämpiä lajistamme ja kunnioittaa myös sen historiaa."