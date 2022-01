MT Ravinetin vuosikuvasto ilmestyy helmikuussa – "Tietysti pärjääminen ruokkii jaksamista ja tekemistä, mutta enemmän kai se on sitä, kun tästä hommasta on aina ollut niin innostunut”

Kimmo Haimi

Tapio Perttunen ja ravikuningatar Suven Sametti kotitallilla Orimattilassa. Vuosikuvastossa pureudutaan "Tapsan" tarinaan hevosten parissa.

MT Ravinetin jo perinteinen painettu vuosikuvasto ilmestyy 11. helmikuuta. Kuvaston juttuihin on haastateltu raviurheilun ja hevoskasvatuksen ammattilaisia ja harrastajia Suomesta ja ulkomailta. 148-sivuisessa kuvastossa on luonnollisesti myös sankka määrä ori-ilmoituksia.

Yksi haastatelluista on ikinuori Tapio Perttunen. Hän teki elokuussa historiaa voittamalla Kuninkuusravien pääsarjan 40 vuotta ensimmäisen kuninkaallisen tittelinsä jälkeen. Siinä välissä hän on voittanut yli 5 000 ravilähtöä, eikä tahti ole hidastumassa.

”Tietysti monesti on väsyttänyt ja joskus on tympinytkin, mutta kyllä ne tunteet ovat olleet ihan hetkellisiä. Koskaan ei ole ollut sellaista tunnetta, että ei jaksaisi tai haluaisi tehdä tätä hommaa. Tietysti pärjääminen ruokkii jaksamista ja tekemistä, mutta enemmän kai se on sitä, kun tästä hommasta on aina ollut niin innostunut”, yli 40 vuotta raviurheilun huipulla ollut 65-vuotias Perttunen summaa haastattelussa.

