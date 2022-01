Kuninkuus- ja kuningatarkisan osallistujahevosten valinta uudistuu: nyt mukaan pääsee pisteiden perusteella

Terhi Piispa-Helisten

Hallitseva kuningatar Suven Sametti saa uudessa valintamallissa pohjalle 100 pistettä. Lisäpisteitä aletaan saalistaa 5. maaliskuuta.

Kuninkuus- ja kuningatarkisan osallistujien valintamenettelyyn tulee merkittävä muutos. Jo tänä vuonna päälähtöjen hevoset seulotaan mukaan pisteiden perusteella.

Pisteitä jaetaan ennalta määrätyissä Kohti Kuninkuusraveja -lähdöissä. Pisteskaala näissä nimetyissä lähdöissä on formuloista tuttu: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Lisäksi lähdön palkintosummasta saa tietyn kertoimen. Kun ykköspalkinto on korkeintaan 2 000 euroa, kerroin on yksi, kun 2 001-5 000 euroa, kerroin nousee kahteen. Ykköspalkinnon ylittäessä 5 000 euroa, kerroin on kolme.

Myös Kuninkuusravien lähestyminen näkyy pistekaavassa. 1. kesäkuuta alkaen juostujen lähtöjen pistekerroin on 1,5. Saavutetuista ajoista ei sen sijaan anneta lisäpisteitä tai saa lisäkerrointa.

Kohti Kuninkuusraveja -lähtöjä on yhteensä noin 50. Mukana on kaikille avoimia, tammoille omia ja myös kuusivuotislähtöjä. Ensimmäiset Kohti Kuninkuusraveja -kisat ravataan Kuopiossa ja Turussa 5. maaliskuuta. Lähtöjä on tarkoitus olla maantieteellisesti ympäri valtakunnan. Pisteitä kerätään St. Michel -sunnuntaihin eli 17. heinäkuuta saakka.

Edellisvuoden kuninkuus- ja kuningatarkisan kärkikolmikko kuittaa pohjalle pisteet: 100-72-60.

Hippoksen raviurheiluosaston johtaja Tomi Himanka kertoo, että muutosta on valmisteltu pitkään, ja prosessi on nyt siinä pisteessä, että julkistaminen on ajankohtaista.

”Malli on avoin ja läpinäkyvä. Taustavoimat tietävät, ollaaanko menossa mukaan, ja se auttaa kilpailutusta. Hevosta voi huoltaa, jos paikka on varma ja näytöt annettu. Systeemi on reilu kaikkia kohtaan. Nyt vältetään puheet, että päätoimikunta olisi suosinut paikallista hevosta tai valmentajaa. Malli tuo mielenkiintoa ja ylimääräisen jännityksen, kun pisteitä jaetaan ja lasketaan”, Himanka sanoo.

Hän jatkaa, että pistetaulukko päivittyy reaaliaikaisesti Kuninkuusravien ja Hippoksen kotisivuille.

Himangan mukaan pisteytyksen kymmenen parasta pääsevät varmasti mukaan seppelejahteihin. Päätoimikunta valitsee pääsääntöisesti myös taulukoissa sijoilla 11 ja 12 olevat hevoset kisaan, mutta päätoimikunnalla on veto-oikeus. Kaksi viimeistä paikkaa voidaan sivuuttaa ja nostaa toinen hevonen tilalle erityisen painavalla syyllä.

”Esimerkiksi, jos kuningas Evartti olisi ongelmissa, jos sillä olisi vaikka terveydellisiä ongelmia keväällä ja kesällä. Ori kuntoutuu sitten heinäkuun alkupuolella ja ehtii osallistumaan yhteen lähtöön, jossa Evartti vaikka laukkaa ja tekee sen jälkeen kovan esityksen ja menee 20-vauhtia läpi. Kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että Evartti kuuluu kisaan mukaan. Tällaisissa tapauksissa päätoimikunta voi sivuuttaa pisteet, mutta tähän on siis oltava erityisen painava syy. Normaalitilanteessa 12 parasta selviää mukaan, ja pisteiden 13. ja 14. ovat varahevosia”, Himanka valaisee.

Hän kertoo, että pistelaskumallia on verrattu edellisvuosien valintoihin. Ne ovat tukeneet päätoimikunnan päätöksiä.

”Pistemallissa 2021 orien osalta mukaan olisivat menneet samat 12 hevosta kuin päätoimikunnan valitsemana menivät. Tammojen kohdalla olisi ollut kymmenen samaa. Kahdella viimeisellä paikalla olisi tullut pieni eroavaisuus.”

Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen sanoo, että pistelähdöissä pyritään ottamaan huomioon juostavien matkojen monipuolisuus. Esimerkiksi 9. huhtikuuta miteltävän kylmäveristen Kultaloimen kilpailumatka on muutettu Porin raviradan kanssa yhteisymmärryksessä 2609 metriin.

Heppa-järjestelmästä löytyy huhtikuun loppuun asti ulottuvalla jaksolla 12 avointa ja yhdeksän tammalähtöä, joissa pisteitä jaetaan. Loput lähdöt julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä. Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt tunnistaa Heppa-järjestelmässä KK22 -merkinnästä.

Varsinkin tammojen puolella mukana on lukuisia tasoitusajoja. Pekonen kertoo, että niissäkin jaetaan pisteitä sijoituksen mukaisesti, eivätkä takamatkoilta starttaavat saa lisäkerrointa.

Aiemmin Kuninkuusravien päälähtöjen hevosvalinnoista vastasi kymmenhenkinen Kuninkuusravien päätoimikunta. Siihen kuuluu neljä henkilöä järjestävältä radalta ja neljä henkilöä Hippoksesta. Lisäksi mukana ovat edellisvuoden Kuninkuusravit järjestäneen radan ja tulevan vuoden järjestäjän edustajat.

Ennen valinta tapahtui Suomen Hippoksen suurkilpailukarsintaperiaatteiden mukaisesti. Hevoset laitettiin paremmuusjärjestykseen kuluvan kilpailukauden ja edellisvuoden voittosumman sekä hevosten edeltävän vuoden aikana saavuttamien ennätysten mukaan. Mukaan luettiin myös edellisvuoden Kuninkuusravit sekä hevosten keskinäiset kohtaamiset, niiden sopivuus sarjaan ja nykykunto. Valinnat on tavattu tehdä puolitoista viikkoa ennen avausmatkaa.