Ennätyksiä hätyytellyt Ruotsin Kriterium-kakkonen B.W.Prinsen Killerin koelähdössä - ”Nopeutta on vaikka toisille jakaa”

TR Media / Chirster Norin

B.W.Prinsen vie Bollnäsissä nimiinsä nelivuotislähdön H.K.H. Prinsessan Madeleinen Pokalin kanuunatuloksella 22,3aly ja kirvoittaa valmentajansa Jan-Olov Perssonin tuuletukseen. Tallikaveri Guli Roy pääsee korvalle, mutta muut karisevat kauaksi.

Torstaina kannattaa olla Jyväskylän Killerin taajuuksilla jo koelähdön aikaan. Radalle astelee 7-vuotiaaksi varttunut B.W.Prinsen (B.W.Modde – Hauerseter Sky), joka siirtyi Suomeen ja Jalmari Lindgrenin valmennukseen lokakuussa.

Kyseessä on kirkas varsatähti ja Ruotsin vuoden 2018 Kriteriumin kakkonen. Tuolloin edelle jäi vain niukasti Eld Rask. B.W.Prinsenin noteeraama kolmevuotistulos 25,7ake uupuu ainoastaan kymmenyksen kategorian Ruotsin ennätyksestä.

Seuraavana vuonna B.W.Prinsen sivusi nelivuotiaiden absoluuttista Ruotsin ennätystä, kun ruuna voitti H.K.H. Prinsessan Madeleinen Pokalin huippuajalla ja omalla ennätyksellään 22,3aly. Taakse jäi ikäluokan eliitti, ja täysosuma oli arvoltaan 175 000 kruunua.

Varsavuosinaan Jan-Olov Perssonin treenissä valtaosan yli 77 000 euron voittosummastaan hankkinut B.W.Prinsen pääsi kilpailemaan viisivuotiskaudellaan vain neljästi ja viime vuonna kahdesti. Kauden 2021 aikana ruuna muutti Perssonilta Joakim Fjällströmin valmennukseen. B.W.Prinsenin tuorein hyväksytty startti on runsaan vuoden takaa. Ruunan koko uran saldo on: 27 4-2-5.

”Minun veljenpoikani Kytölän Aleksi neuvoi, että tällainen on myynnissä, ja kävin hevosen sitten Ruotsista ostamassa”, Jalmari Lindgren, 68, aloittaa.

”Ruuna oli silloin kunnoton, mutta hyvin vireä. B.W.Prinsen alkaa kuntoutua. Se ottaa hyvin treeniä vastaan. Kun ruuna tuli tänne, se ei osannut mennä hiljaa. Nyt B.W.Prinsen on rauhoittunut, ja lenkkiä on päästy ajamaan maltillakin. Viimeisin valmentaja treenasi radalla, mutta me on treenattu muualla ja se tuntuu tehneen hyvää. Ruuna on kiltinoloinen mutta edelleen vireä. Se myytiin nelivuotiaana hyvällä hintaa eteenpäin, mutta en sitten tiedä, mistä on sen jälkeen kiikastanut.”

Karstulalainen Lindgren kehuu uutta suojattiaan juoksijaksi isolla j:llä.

”Nopeutta on vaikka toisille jakaa, ja ruuna osaa juosta. Terveyspuoli on kunnossa, hengitys ja kaikki ovat tosi hyvät. Kyseessä on korkea ja isoaskeleinen hevonen, ei kuitenkaan raskasrunkoinen. Ruuna vaatii vielä treeniä, ja sen pitäisi kehittyä edelleen. Kyllä B.W.Prinsenin tulisi minun tietojeni mukaan mennä heti koelähtövauhteja.”

Pitkän linjan harrastajalla Lindgrenillä on vankka kokemus suomenhevosista, mutta B.W.Prinsen on tallin ensimmäinen kylmäverinen.

”Ei sitä eroa sillä lailla hoksaa, ennen kuin laittaa kylmäverisen aisoihin. B.W.Prinsenillä on tosi kovat vauhdit, se on vähän kuin lämpöinen”, Lindgren vertaa.