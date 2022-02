Nelivuotias Edgeuptop Ruotsin huutokaupasta Miika Tenhusen tallin vahvistukseksi

Ville Toivonen

Miika Tenhusen tallissa tapahtuu. Viikon aikana on startissa viisi hevosta ja ensi maanantaina saapuu uusi Ruotsin nettoihuutokaupasta ostettu nelivuotias tamma.

Traveran huutokaupan kallein huuto oli Greenshoen astutus vuodelle 2022, mutta sen omistaja Hasse Backe huusi sisään. Samoin kaksivuotias tamma Sandsjöns Aquila (Bold Eagle) 120000 kruunulla ja kolmevuotias ori Bold Silver (Bold Eagle) 150000 kruunulla olivat sisäänhuutoja. Näin 100000 kruunua maksanut nelivuotias Edgeuptop (Prodigious) oli huutokaupan kallein ostos.

Tuloksissa ostajana lukee Marjaana Konttinen, mutta ostaja on oikeasti Miika Tenhusen hevosenomistaja Talli Pate, joka on etsinyt viime aikoina seuraajaa Herrera Bokolleen (Conway Hall).

"Ollaan oltu mukana viimeisimmissä Traveran huutokaupoissa, mutta nyt vasta tärppäsi", Miika Tenhunen kertoo.

"Tämä on nuori hevonen, joka on tullut hyvin loppua, lukuunottamatta viime starttia. Se on sen sukuinen, että voisi vielä kehittyäkin. Ensi sunnuntaiksi on sovittu kuljetus lähtemään Ruotsista, joten maanantaina se varmaan tulee. Aika sopivissa rahoissakin se vielä starttaa, joten ihan mielenkiintoinen nuori tapaus tämä on."

Linkki huutokauppatietoihin ja tuloksiin (ylävalikosta auktionsresultat).

Mitä tallin lähiaikojen suunnitelmissa on?

"Kuopion Superlauantaille tähdätään peräti kuuden hevosen joukkueella. Viikon starttihevosista lauantain Oulun Q-Rex Oak (T75-2) ja sunnuntain Joensuun Fu King Fab Press (T5-5) tuntuvat hyviltä saumoilta, mutta niillä on taulutkin kunnossa, kolme perättäistä voittoa kummallakin. Lisäksi illan montéhevonen Troll Sterk Viking (Kuopio, lähtö 1) pärjäisi jos menisi ravia. Se on epävarma, mutta treenaa hyvin."

Miika Tenhusen tallin hevosia starttaa tänään Kuopiossa (ravit alkavat kello 18), Oulussa lauantaina Oulussa (13) ja sunnuntaina Joensuussa (13).