RIP Leangen Travbane 1931-2022

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Prix d'Amerique -hevonen ja ME-ravuri Harper Hanoverin lähdöstä 2020 (kuvassa) Moni Viking on omistaja-valmentaja-kasvattajansa Jan Lyngin ja tietenkin valmentajamestari Jomar Blekkanin ohella Leangenin viime vuosien suuria nimiä.

Leangenin radalla Trondheimissä aloitettiin kilpailutoiminta viides syyskuuta 1931. Trondheim sijaitsee länsirannikolla Vaasan korkeudelta piirun verran pohjoiseen ja on Norjan kolmanneksi suurin kaupunki Oslon ja Bergenin jälkeen. Radan nykyaika on ollut Jomar Blekkanin hallintaa. Saatuaan valmentajalisenssin 1977 Blekkan on ollut radan ohjastajachampion 30 kertaa.

Jomar Blekkanin kaksi Norjan liigavoittoa ovat kova saavutus, kun ottaa huomioon, miten kaukana Norjan suurista ravikeskuksista Trondheim sijaitsee. Blekkanilla on kaikkiaan 4534 ohjastajavoittoa, kun hän otti päätösillan avauslähdön Skeie Torilla nimiinsä.

Trondheimin seudulla raviurheilu toki jatkuu, sillä Fannremissa 48 kilometriä Trondheimistä lounaaseen aloittaa uusi ravirata Varig Orkla Arena jokseenkin kuukauden päästä ravitoiminnan. Hetken aikaa vuonomaassa on vain 10 toimivaa ravirataa, kunnes Fannrem ensi kuussa aloittaa. Ensin mennään Fannremissä matalien palkintojen koekilpailuja, ja varsinaiset avajaisravit kilpaillaan kesällä: juhannuspäivän kovat ravit avaavat virallisesti.

Leangenin viimeisen lähdön voitti Edvard Kristensen Hush-ajokillaan. Blekkan vei myös Leangenin ravien viimeisen ohjastajamestaruuden 2021. Hevospuolella Leangenin suuria nimiä olivat mm. St Michel -voittaja Shan Rags (1995), Moni Viking, Bork Rigel ja Tamin Sandy.

"Surunauhalla halusin näyttää, miltä minusta tuntuu", Jomar Blekkan kommentoi raveissa.

"Olen ylpeä kaikista mestaruuksista ja erityisen ylpeä, että Leangenin viimeinen tuli nimiini."

Linkki uuden Varig Orkla Arenan Fannremissa kotisivulle.