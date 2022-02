Zacon Gio palasi Ehlertille

Talvikki Niinikedon albumi

Zacon Gio Yonkersissa 2019 yhdessä hoitajansa Talvikki Niinikedon kanssa voittamansa epävirallisen MM:n yhteydessä.

Uutista korjattu 17. helmikuuta kello 13.40: Talvikki Niiniketo ei ole enää Holger Ehlertillä töissä, eikä siis hoida Zacon Gioa. Niiniketo työskentelee nykyään Erik Bondon tallissa.

Zacon Gio (Ruty Grif) saapui Bazíren talliin marraskuussa. Se kilpaili Pariisin talvimeetingissä viidesti. Paras sijoitus oli viimeisen startin Prix de Francen eli Prix d'Amerique Speed Racen viime viikonlopun kolmas tila. Prix du Bourbonnaisissa joulukuussa ori oli neljäs.

Ylivoimaisesti eniten Varennen pojanpoika Zacon Gio on saavuttanut Holger Ehlertin tallissa ja suomalaisen Talvikki Niinikedon hoidokkina. Liki 1,4 miljoonaa euroa tienannut seitsemänvuotias on voittanut mm. Face Time Bourbonin (Ready Cash) oriiden kahdessa ensimmäisessä kohtaamisessa sekä Yonkers Internationalin Trotin 2019 nelivuotiaan New Yorkissa. Sen kasvattaja on Face Time Bourbonin osaomistaja Antonio Somma, joka tunnetaan Gio-kasvateistaan. Somma, kuten Zacon Gion omistajakin Giuseppe Francokin, on Napolin seudulta, mutta Holger Ehlertin talli sijaitsee Bolognan lähellä Pohjois-Italiassa. Nyt Zacon Gio on taas takaisin Ehlertien luona.

"Hevonen tuli pirteänä ja hienossa kunnossa Bazírelta", kertoo Anne Ehlert, valmentajan suomalainen vaimo.

"Oritta testataan siitostoimintaa varten juuri nyt. Sunnuntaina on omistajan kanssa palaveri kauden suunnitelmista, joten toistaiseksi ne ovat auki."

Zacon Gion hoitaja Bazíren tallissakin oli suomalainen Veikko Haapakangas ja aiemmin Ehlerteillä siis Talvikki Niiniketo.

Tästä pääset Zacon Gion uraan. Italian starteista voit katsoa videotkin kamerapainikkeella.