Tähtiori Tetrick Wania siirtyy Riina Rekilältä Michael Nimczykille Ruotsiin

MIKAEL ROSENQUIST / TR BILD

Tetrick Wania ja Riina Rekilä veivät Svensk Uppfödningsloppetin voiton Jägersrossa huikean esityksen jälkeen. Ori jäi lähtölaukassaan n. 50 metriä muista.

Tetrick Wania on suurimpia lupauksia vuosiin koko raviurheilevassa maailmassa. Ori on siitosmarkkinat USA:ssa myrskyn lailla valloittaneen Walnerin (Chapter Seven) pikkuveli, jonka isä puolestaan on viime vuosien ykkösori Muscle Hill (Muscles Yankee). Tetrick Wania teki Riina Rekilän ohjastuksessa ja valmennuksessa vertaansa vailla olevan kaksivuotiskauden. Päätteeksi se voitti Pohjoismaiden isoimman kaksivuotiskisan Uppfödningsloppetin 700000 kruunua pahan alkulaukan jälkeen, vaikka kilpailu ajetaan lyhellä matkalla.

Tetrick Wania on ehdokkaana vuoden hevoseksi Suomessa. Walnerin on kasvattanut Overseas Farm Kanadasta, jonka taustalla on Rekilän aikaisempi elämänkumppani Esa Lahtinen. Tetrick Wanian kasvattaja puolestaan on Rekilä itse.

Ennen tuota kilpailua oriin uutisoitiin vaihtaneen omistajaa. Rekilä myi oriinsa arvioiden mukaan miljoonasummasta euroissakin saksalaiselle miljardööriperheelle Mommerteille. Tuolloin uusi omistaja Karin Walter-Mommert sopi oriin valmentautuvan talven tutussa paikassa Rekilällä Hämeenkyrössä. Nyt hevonen on sovitusti siirtymässä ensi kuussa Mommertin luottovalmentajan käsiin. Valmennustoiminta on toistaiseksi Wolfgang Nimczykin nimissä, mutta poikansa Michael Nimczyk, 35, vastaa toiminnasta Ruotsissa Lutfi Kolgjinin maatilalla, missä tallin Ruotsin hevoset valmentautuvat. Michael Nimczyk on myös Saksan viime vuosien voitokkain ohjastaja. Ensimmäisen Saksan ajajaliigansa hän nappasi 22-vuotiaana.

Viime ajat Michael Nimckzyk on ollut voitokas Ruotsissa ja erityisesti Malmön Jägersron radalla, jonka lähellä Kolgjinien paikka sijaitsee. Uutinen Tetrick Wanian siirtymisestä tulikin tällä erää esiin Jägersron raviradan kotisivulla. Uutisessa kerrotaan mm. siitä, että Nimczykit aikovat pitää Ruotsin tallinsa ainakin koko vuoden, ja että Tetrick Wania tähtää sieltä käsin vuoden suurin kisoihin, etunenässä Kriterium Solvallassa syksyllä, Ruotsissa.

"En olisi voinut unelmoida, että täällä menee näin hyvin", Nimczyk kertoo Jägersron sivuilla.

"Henkilökunta ja hevoset viihtyvät. Kolgjinin treenipaikat ovat uskomattoman hyvät, ja kaikki hevoseni ovat parantaneet tasoaan 10-20% täällä."

Nimczykien Ruotsin filiaalissa on noin 20 valmennettavaa, kun kotona Ruhrin alueella hevosia on tallissa yli sata.

