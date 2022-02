Veli-Erkki Paavola ja Pirjo Miettunen suuntaavat sunnuntaina Bodeniin GS75-raveihin

Hevosten kuntouttaminen laajemmassa mittakaavassa on tarkoitus aloittaa huhtikuussa.

Elina Paavola

Veli-Erkki Paavola suitsii sunnuntaina Bodenissa GS75-kierroksella Endless Storya ja Katriannea.

Pohjoisemman Suomen hevosharrastajille on tarjolla isompaa rahaa niin lauantaina Oulun T75-kierroksen muodossa kuin myös sunnuntaina Bodenin GS75-raveissa. Pirjo Miettunen ja Veli-Erkki Paavola valitsivat suojateilleen Bodenin ravit Oulun sijasta.

”Oulun T75-lähdöt ovat tosi kovatasoisia. Bodenissakin toki vastus on hyvällä tasolla. Bodenin lähtö oli etenkin Endless Storylle istuvampi”, aloittaa Pirjo Miettunen.

Kaustislaiselle pariskunnalle tulee matkaa Bodeniin 500 kilometriä. Matkaan lähtee Miettusen valmentaman Endless Storyn (GS75-4) lisäksi Paavolan valmennuslistalta löytyvä Katrianne (GS75-3).

Bodenin GS75-kierroksella on pelimielessä lisämielenkiintoa 4,3 miljoonan kruunun jackpotin muodossa. Endless Story on esittänyt viime starteissaan mainioita otteita voittaen kauden neljästä kilpailusta kolme ja ollen kerran kolmas.

”Tamma tuntuu kotona hyvälle. Se ei ole mikään rakettilähtijä. Katsotaan mihin me lähtötohinoissa lopulta päädymme.

Katrianne kisaa ensimmäistä kertaa elämässään mailin matkalla.

”Se on Vellun mielestä tuntunut hyvälle harjoituksissa viime kerran voiton jälkeen. Lähtörata (kuusi) on tietysti vähän ulkona lyhyessä ryhmässä. Tosi mielenkiintoista nähdä kuinka tammat suorittavat sunnuntaina. Siitä on useampi vuosi kun kävin viimeksi Bodenissa kilpailemassa.”

Miettusella on valmennuksessaan 10 ja Paavolalla 18 hevosta Kaustisen raviradalla. Kevään aikana toimintaa on tarkoitus laajentaa jo aiemmin uutisoituun hevosten kuntoutustoimintaan. Kuntoutustoiminta tulee sijaitsemaan pariskunnan ostamassa Ari Virkkalan vanhassa tallissa.

”Talli purettiin ulkoseiniä myöten. Rakensimme sinne kahdeksalle kuntoutettavalle karsinapaikat. Toiveissa on päästä aloittamaan toiminta huhtikuussa. Jos kaikki menee suunnitellusti, pääsemme kohta asentamaan vesikävelykonetta.”

Kuntoutustoimintaa tullaan tekemään Kaustisen raviradalla sijaitsevan eläinklinikan kanssa. Asiakkaiksi on tarkoitus saada sekä ravureita että ratsuja.

Pirjo Miettunen on innoissaan tulevasta yritystoiminnan laajennuksesta. Hänen mukaansa Kaustisen raviradalla on ylipäänsä tekemisen meininki.

”Ravikoulu, kaksi hevosvarusteliikettä, paljon valmennustalleja, klinikka ja kohta meidän kuntoutusyksikkömme. Lisäksi tarjolla on todella ensiluokkaiset valmennusolosuhteet. Täällä on hyvä toimia hevosten kanssa.”