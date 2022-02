Uutiset

Per Linderoth asetti oman jaksamisen etusijalle: "On mukava käydä vaikkapa pelaamassa padelia neljän maissa iltapäivällä” Uutiset Tekemättömät työt eivät enää pyöri mielessä, kun toiminta pyörii vuokratiloissa.

OLA WESTERBERG / TR BILD

Per Linderoth on ohjastanut urallaan reilut 1 000 voittoa. Tällä hetkellä hänellä on tallissaan Östersundin radalla 24 valmennettavaa.

Kun Per Linderoth osti vajaat 15 vuotta sitten Åke Svanstedtin vanhan tilan Sundsvallista, häntä pidettiin yhtenä ruotsalaisen raviurheilun vahvoista tulevaisuuden nimistä. Linderoth vastasi huutoon voittamalla valmentamallaan Blended Scotchilla neljävuotiaiden tammojen kauden pääkilpailun Stochampionatin 2013. Linderoth oli myös kysytty lainaohjastaja ja ajoi parhaimpana vuotenaan 102 voittoa. Ulospäin kaikki näytti hyvälle, mutta Linderoth ei kuitenkaan viihtynyt Sundsvallissa. Viimeinen niitti oli puolison Susanne Anderssonin sairastuminen vuoden 2019 alkupuolella. Andersson muutti takaisin Östersundiin toipumaan. Linderoth jäi yksin asumaan Sundsvallin ulkopuolella Matforsissa sijaitsevalle tilalle. ”Elämäni ei ollut tasapainossa. Mietin todella paljon eri keinoja, että saisin elämänilon takaisin.” Syksyllä 2019 Per Linderoth otti lopulta yhteyttä Östersundin raviradan johtoon. Hän halusi vuokrata raviradalla sijaitsevan 25 hevosen tallin ja muuttaa takaisin vanhaan kotikaupunkiinsa. ”Rata lupasi laittaa tallin kuntoon kuudessa viikossa. Joulukuun alussa 2019 muutin hevosteni kanssa Östersundiin.” Muuttopäätöksen tehdessään Linderothilla oli valmennuksessaan yli 40 hevosta ja palkattuna useampi hevosenhoitaja. ”Vaikea kertoa todella hienoille työntekijöille, että kahden kuukauden kuluttua heille ei ole enää töitä. Osa oli ollut minulla töissä lähes koko valmentajanurani ajan. Hevosmääräkin luonnollisesti väheni melkein puolella.” Hieno valmennustila Sundsvallissa jäi aluksi tyhjilleen. Jonkin ajan kuluttua Linderoth sai vuokrattua tilan Uumajassa silloin vaikuttaneelle Robert Dunderille. ”Sitten Robert osti koko paikan. Kaikin puolin hyvä ratkaisu, ja itse paikkahan on ensiluokkainen hevosen valmennukseen.” Vajaat 200 kilometriä luoteeseen Sundsvallista sijaitseva Östersundin ravirata ajaa vuodessa 26 ravipäivää. ”Kilpailumatkoilla ollessaan tiedostaa Östersundin hieman syrjäisen sijainnin. Toisaalta Bergsåker ajaa 49 kilpailupäivää vuodessa. Asiallisen ajomatkan päässä on kuitenkin melko hyvin kilpailuja tarjolla.” Vaikka kilpailumatkoista tulee välillä pitkiä, painottaa Linderoth elämänlaadun parantumista. Tärkeimpänä seikkana elämänlaadun paranemiseen hän pitää omasta maapaikasta luopumista. Ennen tekemättömät työt olivat Linderothin mielessä. ”Öisin tuli usein lanailtua ratoja kylmään vuodenaikaan. Keittiön ikkunasta näit repsottavan tarhan portin, joka odotti korjausta. Koskaan et oikein päässyt irtaantumaan töistä.” Toista on toimia raviradalla vuokratiloissa. Ravirata vastaa ensiluokkaisten ajopaikkojen kunnossapidosta. Kun päivän työt ovat tehty, voi Linderoth lähteä hyvillä mielin kotiin. ”On aikaa tavata Östersundissa asuvia kavereita. Kaikki heistä eivät ole hevosihmisiä. On mukava käydä vaikkapa pelaamassa padelia neljän maissa iltapäivällä.” Sundsvallin aikaan Linderothilla oli useamman kovasti raviurheiluun panostavan hevosenomistajan hevosia. Muun muassa Ruotsin kaikkien aikojen parhaimpiin jääkiekkopelaajiin lukeutuva Mats Sundin lukeutui Linderothin hevosenomistajiin. Östersundiin muuttaessaan Linderoth tiesi joutuvansa luopumaan useasta kovemmin satsaavasta hevosenomistajasta. "Se näkyy luonnollisesti hevosmateriaalissani. Mutta jäljellä olevat hevosenomistajat ovat olleet mukanani kauan. Heidän hevosten kanssa raveihin lähtiessä ei tarvitse tuntea niin kovasti paineita.” Yli 1 000 voittoa urallaan ohjastanut Per Linderoth valmentaa tällä hetkellä 24 hevosta Östersundissa. Raviradan nykymeininki saa kiitosta. Parisen vuotta sitten keskusjärjestö ST:stä Östersundin radan palvelukseen vaihtanut kilpailupäällikkö Mattias Stenby on tuonut Linderothin mukaan selkeästi uutta virtaa radan toimintaan. ”Östersundin kaupunkikin on myönteisessä kasvuvireessä. Pandemian aikana pohjoisemmat kaupungit ovat selkeästi kasvattaneet vetovoimaansa. Asuntojen hinnat ovat kohonneet täälläpäin todella paljon viimeisten vuosien aikana. Vajaan 100 kilometrin päässä sijaitsevalla Åren hiihtokeskuksella on myös myönteinen vaikutus alueen talouteen.” Linderoth täyttää kuluvana vuonna 42 vuotta. Ravivalmentajana hänellä on uraa jäljellä parhaassa tapauksessa lähemmäs 30 vuotta. Onko Östersundiin muutto pysyvä ratkaisu, siihen ei Linderoth osaa vastata suoralta kädeltä. "Jos ajattelee ammatillisesti, olisi minun ja puolison fiksu ottaa pieni määrä hevosia mukaan. Vuokraisimme karsinoita jostain etelämpänä sijaitsevasta valmennuskeskuksesta. Hän huolehtisi hevosista, ja minä voisin kiertää ajamassa kilpaa enemmän lainaohjastajana.” Nopeasti Linderoth kuitenkin lisää: ”Silloin ajautuisin taas samaan kierteeseen. Elämä olisi pelkkää hevosia ja raviurheilua. Siihen en ainakaan tällä hetkellä halua.” Aiheet Per Linderoth Susanne Andersson henkinen jaksaminen jaksaminen lainaohjastaja ravivalmentaja työssäjaksaminen