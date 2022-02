Ruotsin Toto75-karonkka: Milligan’s School vei Bergsåkerin suuret setelit

Kuva: Antti Savolainen

Stefan Melanderin suojatti Milligan's School on Bergsåkerin suuripalkintoisimman lähdön Sundsvall Open Trotin kaksinkertainen voittaja. Tänään se vei nimiinsä Bergsåkerin uuden suurkilpailun Bergsåker Winter Trot -lähdön. Arkistokuva.

1. Milligan’s School

Nelosradalta matkaan startannut Milligan’s School oli alussa etevin ja pääsi aina keulapaikalle saakka. Avauspuolikas mentiin aikaan 09,8, joka oli keskipitkälle matkalle oikeinkin reipasta tempoa. Pelisuosikki Ble du Gers eteni johtavan rinnalle kaksi kierrosta ennen maalia ja tahti oli edelleen vauhdikasta talvikeliin, vaikka välipuolikkaalla keulahevonen saikin levähtää.

Loppukurvissa keulahevonen näytti jo olevan alakynnessä Ble du Gersin myllyn alla, mutta ori tuli lopussa vielä hienosti takaisin ja kontrasi ykköseksi. Stoletheshow kehitti hurjan loppuvedon ja ehti lopulta toiseksi ennen kanuunaesityksen tehnyttä Ble du Gersiä, joka oli maalissa kolmas. Ulf Eriksson ohjasti Stefan Melanderin valmennettavaa. Stall T.Z. omistaa hevosen.

2. Phoenix Photo

Takarivistä mailin matkalle startannut pelisuosikki Phoenix Photo oli tukalan tehtävän edessä haastavista asemista. 08,5-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen viidennestä ulkoa kiriin lähtenyt valjakko taivalsi päätöskierroksen kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua tarjoten selän pahimmalle vastustajalle Eddy Westille.

Loppusuoran alussa näytti, että Eddy West vyöryy väkisin edelle, mutta Örjania pelanneet saivat jälleen tuulettaa maalilinjalla Phoenix Photon tultua takaisin. Örjan Kihlström ohjasti Svante Ericssonin valmentamaa ruunaa. Team Phoenix På Stället omistaa hevosen.

3. Fabulous Pellini

Readly Expressin täyssiskosta Fabulous Pellinistä on ollut luonnollisesti kovat odotukset jo uran alkuvaiheesta saakka. Kovia lähtöjä kolunnut tamma ei vielä varsavuosina puhjennut sen suurempaan kukkaan. Daniel Wäjerstenin talliin siirtymisen jälkeen tammaan on tullut oikeanlaista rähinää ja tulosta on alkanut syntymään.

Tällä kertaa 20 metrin takamatkalta startanneen tamman juoksu ei mennyt kuin elokuvissa, sillä se joutui peruuttamaan kolmannelta radalta porukan hännille. Sieltä valjakko lähti kiriin kierros ennen maalia. Päätöspuolikkaalla jo neljännelle radalle siirtynyt tamma eteni vauhdilla Quarcian tuntumaan ja lopussa edelle. Daniel Wäjersten ohjasti ja valmentaa hevosta. Stall 15 on hevosen omistaja.

Mika Forss ohjasti suomalaishevosilla kaksi kakkossijaa ja lunasti molemmilla paikat Solvallan 26. maaliskuuta ravattaviin divisioonafinaaleihin. Isto Kuisman valmentama Delightful Moment oli toinen Klass I -lähdössä ja Matti Nisosen valmentama Djokovic sijoittui keulasta toiseksi pronssidivisioonassa.