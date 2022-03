Välähdyksen voimistaan tunnettu pikkuveli Ysikymppi Jussi Suomiselle - ”Toinen on nopea kuin mikä, kun taas tämä on vahva jässikkä”

Terhi Piispa-Helisten

Ysikympin tähänastisen uran tähtihetki on viime elokuinen Pimara Cupin ykkössija. Ori siirtyi viime lauantain kisan jälkeen Pertti Puikkoselta Jussi Suomisen tiluksille.

Yhdeksänvuotias Ysikymppi (Tuiskis - Kuusysi) on vaihtanut Jussi Suomisen valmennukseen. Reija Ylikauppilan omistama ja Arto Niemisen kasvattama voimaori on kilpaillut 56 kertaa. Voittoja on tullut neljä ja muita totosijoja peräti 17 kappaletta. Ysikympin tienestit ovat 25 330 euroa. Täyden matkan voltin ori on pakertanut läpi 26,2-vauhdilla.

Viime vuosi oli Ysikympille menestyksekäs. Ori voitti Teivon 5 000 euron arvoisen Pimara Cupin finaalin, meni ennätyksensä ja tienasi kauden aikana lähes 15 000 euroa. Tämän vuoden viisi kisaa ovat tuoneet superjuoksija Välähdyksen pikkuveljelle kaksi kolmatta sijaa.

Ennen Pertti Puikkosta Ysikymppiä treenasivat Teemu Okkolin ja omistaja Ylikauppila.

”Ori tuli lauantain Vermon kisan jälkeen suoraan tänne. Olen käynyt Ysikympillä jo ajamassa, ja ihan reippaan tuntuinen hevonen on kyseessä”, juttelee Elimäellä valmentava Suominen.

Hän ei näe Ysikympissä yhtymäkohtia orin isoveljeen Välähdykseen.

”Toinen on nopea kuin mikä, kun taas tämä on vahva jässikkä.”

Suominen jatkaa, että Ysikympillä on tarkoitus startata piakkoin.

”Ori tuli viimeksi treenitauolta, eikä ollut vielä parhaimmillaan. Tutustutaan hevoseen ja aletaan ajaa kilpaa. Uskon, että Pete on treenannut tarpeeksi, eikä tarvitse kuin herkistellä. Ysikymppi on hyötynyt kovasti siitä, kun on saanut juosta ilman etukenkiä”, Suominen viittaa huomenna päättyvään kenkäpakkoon.

Suomisen tallin talvikauden iloinen yllättäjä on ollut hänen käsistään helmikuussa avannut Meren Maininki. Joko Terhi Vanhalan omistaman kahdeksanvuotiaan tamman kanssa siintelee mielessä kuningatarkisa?

”Katsotaan, miten Meren Maininki kehittyy. Ilman muuta mukaan lähdetään, jos pykäliä vielä löytyy. Tässä vaiheessa ei osaa mitään varmaa sanoa. Meren Maininki on voimakas tamma, ja se on petrannut joka starttiin. Tamma on venynyt hienosti vastusten mukaan, ja oikealla tiellä ollaan. Nyt vain kisoja lisää”, Suominen toteaa.