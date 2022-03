Forssan Kuninkuusravien sarjat julki: uutuuksina nuoret tammat ja kylmäverisetkin

Anu Leppänen

Vermossa 2017 nähtiin tällaista menoa vaikka sunnuntaina satoi. Millainen kuninkuusravikattaus on Forssassa loppukesästä? Tänään saatiin Pilvenmäen kilpailujen sarjat tietoon, ja joukossa oli uutuuksiakin.

Myös muuta uutta Pilvenmäen kruunajaisista löytyy. Kaksi sunnuntain sarjaa on aiemmasta poiketen kirjoitettu avoimiksi kylmäverisille. Kolmepäiväinen tapahtuma alkaa perjantaina mm. Tammavaltikan lyhyellä matkalla ja nuorten ohjastajien uudella kisalla Kivikylän Komeetalla.

Kuninkuusravien palkinnot pysyvät samoina edellisiin vuosiin verrattuina. Kuninkuus- ja kuningatarkisojen ykköset voivat ansaita jopa 100000 voittamalla kaikki matkat. Osamatkojen voitoista tulee 17000 euroa kustakin, kokonaiskisan voitosta 40000 ja kaikkien matkojen voitosta erillinen bonus 9000, joka täydentää täysosumaonnistujan palkinnot tasalukuun.

Tammavaltikka ratkeaa lauantaina. Myös sen palkinnot jatkavat samalla tasolla. Valtikassa osamatkojen ykköset ovat 7500 euroa ja kokonaiskisan 15000, joten voittaja voi napata 30000.

Nuorten suomenhevosten Pikkuprinsessa ja Pikkukuningatar ajetaan 2140 metrin matkalla ryhmäajoina, ja niiden ykköspalkinnot ovat 7500 euroa. Pikkukunkussa ja Pikkuprinssissä ykkönen on 15000.

"Saatiin onneksi toivotut uutuudet vietyä läpi", ilotsee Pilvenmäen kilpailusarjoista vastaava Iivari Ingves iloitsee.

"Nuorten tammojen kisat ovat merkittävä uudistus ja samoin nuorten ohjastajien komeettakisa. Mielenkinnolla odotetaan millaiset vastaanotot nämä uudet asiat saavat. Huippulämminverisille ei ole Tammavaltikan ohella isoa avointa sarjaa, koska ollaan kalenterissa tiukassa paikassa. Avoimen sarjan lämminverisille on tuona ajankohtana jo runsas tarjonta. Sunnuntaina on tasoitus 5000 euron ykkösellä, jossa pisin takamatka 20 metrissä on avoin kaikille."

