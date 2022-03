Siirtoja, siirtoja: Turussa kisataan huomenna kello 19 alkaen – Joensuussa juostaan jääpolanteella

Terhi Piispa-Helisten

Ratamestarit tasapainoilevat tällä hetkellä vuodenaikojen välissä. Iltaa kohti viilenevät kelit ja yöpakkaset tiivistävät kaviouria ja puoltavat ravien alkujen lykkäämisiä.

Kotimaan arkiravien siirrot jatkuvat huomenna perjantaina, kun Turun Metsämäessä alkaa kavioura kopista vasta kello 19 alkaen.

”Ravien aloitus siirtyy kilpailuolosuhteiden takaamiseksi niin, että koelähtö ajetaan kello 18.40 ja 1. lähtö 19.01. Näin takaamme lämpötilan laskettua paremmat olosuhteet kilpailupäiväksi”, kirjoitetaan Turun raviradan Twitter-tilillä.

Viikon Kavioliiga-ravit käydään Joensuun Linnunlahdella. Radan kotisivuilla kerrotaan, että ”rata on jäädytetty jääpolanne, jossa teräsjäätä on yli viisi senttiä. Kavioura on suojattu lumikerroksella, mikä ajetaan pois ravipäivänä. Joensuussa on yöpakkasta noin -10 astetta”.

Linnunlahden kavioura on suljettu harjoitusajolta Kavioliiga-raveihin saakka. Tällä halutaan ”varmistaa parhaat mahdolliset olosuhteet ravipäiväksi ja suojella jääpolannetta ja lumikerrosta aurinkoisina ja lämpiminä päivinä”.