Retu on rauhoittunut, Valtsu vouhottaa tammojen perään – Petri Laineen tähtäimet ovat kotimaan isoissa kisoissa: ”Ei Elitkampeniin ole hinkua”

Petri Laineen loistava kaksikko Parvelan Retu – Siirin Valtsu valmistautuu avaamaan kautensa. Parvelan Retua on kosiskeltu Solvallan ennätyspalkinnolla ajettavaan Elitkampeniin, mutta Laine ei lämpene reissuun lähtemiselle.

Terhi Piispa-Helisten

Marjo Vannisen kasvattama ja Lakos Team Oy:n omistama Parvelan Retu passasi viime kesänä kuninkuuskisan, ja ori juhli samana viikonvaihteena ajetussa Kuusivuotispokaalissa. Parvelan Retun meriittilista on jo tässä vaiheessa uraa mittava. Ori on voittanut muun muassa Kriteriumin, Derbyn, Pohjoismaiden mestaruuden, Suur-Hollola-ajon, Satakunta-ajon, Oulu Expressin, Varsakunkun, Pikkuprinssin, Pikkukunkun ja kaksi kertaa Satakunta Seniorin.

Jos 41 kertaa kisanneen ja kaikki kovimmat ikäluokkakoitokset kahlanneen sekä jo avoimellakin tasolla mitelleen hevosen voittoprosentti on 93, voidaan oikeutetusti puhua sensaatiosta. 38 ykköstä ravannut ja aina kolmen parhaan joukkoon sijoittunut Parvelan Retu on häikäisevä supertähti. Petri Laineen laittelemassa orissa on ainesta ravikansakunnan kaapin päälle viisinkertaisten kuninkaiden Vieskerin, Vieterin ja Vekselin vierelle.

”Ei tässä harrastajana oteta paineita tulevista. Retu on mennyt niin hienosti, että vaikka ori ei ravaisi enää euron euroa, niin kaikki tämä mitä on jo saavutettu, on jotain uskomatonta”, Petri Laine lausuu.

Hän kertoo, että viime kauden päätteeksi Pohjoismaiden mestaruuden voittaneen Parvelan Retun talvi on sujunut suotuisasti.

”Tosi hyvin on mennyt, eikä mitään vastoinkäymisiä ole ollut. Niitä ei Retulla ole oikeastaan ikinä ollutkaan. Kelien puolesta on ollut loistava talvi treenailla. Hankea riittää täällä edelleen, ja ajopaikat ovat hyvillä polanteilla”, Oriveden Eräjärvellä asuva Laine kehuu.

Kun Lainetta pyytää tarkastelemaan seitsemänvuotiaaksi varttunutta timanttiaan ja vertaamaan orin olemusta aiempaan, muotoutuu vastaus kotvasen kestäneen pohtimisen jälkeen.

”Jos eroa hakemalla hakee, niin Retu on jotenkin rauhoittunut. Eihän ori ole villi ollut ikinä, mutta nyt Retu on kyllä niin rento. Sitä voi ihan kävelyttää, eikä ori höntyile yhtään. Toivotaan, että hevonen on starteissa samanlainen. Joskushan Retulla on ollut kiihdytyksessä sitä innokkuutta.”

Parvelan Retun treeni on ollut samanlaista kuin aiempinakin talvina. Joka toinen päivä on ajettu parinkymmenen kilometrin lenkkiä.

”Nyt lenkin pituutta on alettu lyhentää ja vauhtia lisätty. Viime perjantaina käytiin Retun ja Siirin Valtsun kanssa Teivossa hiitillä. 35-vauhtia ajettiin läpi. Retu oli sellainen tasainen vielä, mutta se syttyy yleensä kisatilanteessa. Orilla ei ajeta koskaan harjoituksissa erityisen kovaa. 32-vauhtia on laskettu parhaimmillaan”, Laine valaisee.

”Retu on vielä pulskassa kunnossa, mikä on vain hyvä tässä vaiheessa vuotta.”

Ravi-Suomi odottaa malttamattomana sitä, koska nuori sankariori nähdään jälleen tositoimissa. Laine sanoo, että hän ei ole iskenyt silmiään mihinkään tiettyyn kevään kilpailuun.

”Kausi avataan kelien mukaan, ihan sen perusteella, kuinka radat kuivahtavat. En missään nimessä halua lähteä riskeeraamaan huonolle alustalle. Lähtöjä kyllä löytyy, eikä tarvitse ajatella, että olisi vain joku yksi kisa keväällä. Huhtikuussa kyllä kaavailin orin tulevan starttiin.”

Parvelan Retu passasi viime vuonna kuninkuuskisan, ja ori keskittyi kesällä kuusivuotislähtöihin ja Suur-Hollola-ajoon, jossa oli tarjolla ikähyvitys. Syksyllä ori mittasi tasonsa kovia konkareita vastaan samalta viivalta. Puntari painui Parvelan Retun puoleen: Liisingin poika jätti kuninkaat ja kumppanit varjoonsa Oulun OP Grand Prix'ssä, Teivon Erilo-juoksussa ja edellä mainitussa Pohjoismaiden mestaruudessa.

Kuninkuuskisa on Laineen mukaan nyt tiukasti tavoitteena.

”Kai se Forssa pitää piirtää kalenteriin”, hän nauraa.

”Pääpaino on kotimaan isoissa kisoissa: kunkkareissa, Nordic Kingissä ja Suur-Hollolassa.”

Toukokuun lopulla ravattavan Solvallan Elitkampenin ykköspalkinto on korotettu miljoonaan kruunuun. Kylmäverisille ei ole koskaan tarjottu näin suurta pottia. Laine on kuitenkin empiväinen Ruotsin-reissun suhteen.

”Ei Elitkampeniin ole hinkua. Kyllä ruotsalaiset kisajärjestäjät ovat olleet yhteydessä, ja he haluaisivat Retun mukaan. Katsotaan nyt rauhassa sen jälkeen, kun ajellaan ensimmäisiä lähtöjä. Kalenteria täytyy harkita tosi tarkkaan, kun kilpailemisen ohessa orilla on siitostouhua. Vaikka Retu olisi keväällä kuinka mallillaan, niin välttämättä ei Solvallaan lähdetä”, Laine linjaa.

Parvelan Retu hoitaa siitoshommat kotitallillaan, minne Laine laittoi viime keväänä tätä tarkoitusta varten fasiliteetit kuntoon.

”Se säästää hevosta rasituksilta, kun ei tarvitse kulkea muualla astumassa.”

Orin opetuslähdön ohjasti Antti Veteläinen ja koelähdön Oiva Käsnänen. Kaikki startit ovat Hannu Torvisen käsialaa. Yhteistyö jatkuu myös tällä kaudella.

”Tai en kyllä ole Hannulta kysynyt, haluaako hän ajaa Retua”, Laine hymyilee.

”Hannun kanssa homma pelaa hienosti. Jos hiitilläkin on mulla kaksi hevosta, niin Hannu tulee aina ajamaan toista.”

Laineen puheesta kuultaa tyyneys ja luottamus Parvelan Retua kohtaan.

”Juu, ei ole mitään murheita. Kun vain saa orin samanlaiseksi kuin viime kaudella. Retu näytti luokkansa, ja se pystyi voittamaan kovia lähtöjä”, Laine juttelee.

Oljenkorsiakin on vielä olemassa.

”Retulta ei ole koskaan avattu korvia. Katsotaan, koska Hannu suostuu kokeilemaan vedettäviä korvapalloja.”

Jos on Parvelan Retu rauhoittunut talven aikana, Laineen toinen menestysnimi Siirin Valtsu on kulkenut eri suuntaan.

”Valtsun kanssa ei ole mitään terveydellistä ongelmaa, mutta poikaan on tullut virtaa”, Laine huokaa 18:sta startistaan 15 nimiinsä vieneestä pikkuprinssistä ja Varsakunkku-finaalin voittajasta.

”Ori olisi saanut olla talven treeneissä rauhallisempi. Ei Valtsua ennenkään ole löysin ohjin tarvinnut laskea, mutta nyt ori on ollut hirmu pinkeä. Vaikuttaako se sitten, että viime vuonna Valtsu ei ymmärtänyt vielä tammojen päälle. Nyt se huutelee tammoille ja hormonit hyrräävät. Hyvä Valtsu on edelleen käsitellä, mutta saa nähdä, kuinka paineissaan ori on radalla.”

Laineen mukaan Siirin Valtsu sai olla viime kauden jälkeen helpommalla, ja treenit aloitettiin alkuvuodesta. Viisivuotiasta Siirin Valtsua on ajettu yleensä Parvelan Retun perässä.

”Yksistään kun ajaa, niin vauhtia meinaa olla liikaa. Eihän se hyvä asia ole. Rauhallisemmin olisin halunnut ajella.”

Siirin Valtsukin on kantakirjattu. Laine sanoo, että hänen itsensä kasvattama ori on tarjolla siitokseen, jos tammanomistajilla piisaa kiinnostusta Vaelluksen pojan palveluksia kohtaan.

”Mitä hyppääminen sitten tekee Valtsulle? Joitakinhan se rauhoittaa, mutta sen näkee vasta sitten, kun asiasta on kokemusta. Eräskin ori hyppäsi aina ennen starttia, jotta se oli sitten radalla keskittyneempi”, Laine miettii.

Hän kertoo, että Siirin Valtsun sesonki alkanee Parvelan Retun kahteen otteeseen voittamasta Satakunta Seniorista. Kisa käydään Porissa 9. huhtikuuta. Siirin Valtsun kilpailupolku rakennetaan kuten Parvelan Retulla aikoinaan eli viisivuotiaiden suurkatselmuksia ajaen ja kohti Derbyä edeten.

Viime kaudella uskomattomalla voittoprosentilla 82 operoineen Laineen hoivissa on seitsemän hevosta. Kotimaisen rodun edustajista koostuva katras on ikäjakaumaltaan nuori, sillä Parvelan Retu on porukan nestori. Siirin Valtsun kaksivuotias täysveli Siirin Velmu sytyttää orin valmentajassa kipinän.

”Siinä on kyllä kovasti potentiaalia. Toivotaan, että Velmu seuraa Retun ja Valtsun jälkiä, vaikka onhan se kyllä aika paljon vaadittu.”