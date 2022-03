Jonna Irrin Norjan derbyhevosen Joshua B.R.:n kaupat mutkan kautta maaliin

Ville Toivonen

Jonna Irri on hommannut Norjasta talliinsa uuden valjastettavan, Derbyn finaalissa syksyllä juosseen Joshua B.R.:n.

Joshua B.R. (Maharajah) on siis viisivuotias ori, jolla on 21 kilpailusta totosijat 4-5-5, ennätykset 13,3 ja 14,3 täydestä voltista sekä voittosumma 343882 Norjan kruunua. Norjan kruunun kurssi ei poikeea paljoakaan Ruotsin vastaavasta. Irri ja Säde alkoivat selvittää omien kontaktiensa kautta, voisiko hieno ori olla kaupan, ja olihan se. Joshuaa on koko sen uran valmentanut vuonomaassa vaikuttava nuori tanskalaisvalmentaja Kim Pedersen.

"Kuitenkin kaikki tuntui kestävän, ja olin jo melko varma ettei kauppaa synnykään", Jonna Irri kertoo.

"Lopulta myyntitarkastus saatiin järjetymään eläinlääkärin kanssa, joka oli tutun tuttu. Se olikin hyvin huolellinen tarkastus onneksi, koska hevosesta löytyi vikaa. Näin ne kaupat peruuntuivat."

Tämä ei kuitenkaan ollut saagan lopullinen päätös. Eilen oriin norjalainen omistaja oli yhteydessä, ja kaupat syntyivät kuin syntyivätkin.

"Ei tämä nyt ihan mennyt niin kuin suunniteltiin. Hinta oli nyt tietysti ihan eri, ja päätettiin koittaa yhdessä yhden hevosenomistajamme kanssa. Vamma on sellainen, että puoli vuotta tässä varmaan jokseenkin menee, ennen kuin voi starttia haaveilla. Hevonen on kiinnostava ja päättettiin yrittää. Ei tuollaisia derbyfinalistitason heppoja ole hirveästi markkinoilla."

Björn Goopin ohjastama Joshua oli vieläpä aivan pelihevosia Derbyssä, mutta juoksu meni raskaaksi, eikä menestystä tullut. Hevonen ei ehkä ollut muutenkaan parhaimmillaan, toki.

Joshua B.R.:n uran tietoihin pääset tästä (Norjan keskusjärjestön sivuille).

Joshua B.R. on myös emänsä Makes Men Blush (Yankee Glide) puolelta sukua koville hevosille. Emän täyssisko Personal Style on mm. mennyt 10,4 ja tienannut 778391 dollaria. Emän toinen sisko Flash Lightning (Dream Vacation) on mennyt 10,1. Kolmas emä Flickering Halo (Bonefish), joka on jättänyt melkein miljoonan dollarin tamman Almost An Angel (Crowning Point). Almost An Angel taas on monen huipun emä tai emänemä: esimerkiksi siitosori 08,4-ennätyksiselle Archangelille (Credit Winner) se on emänemänä. Flickering Halo on kantaemänä huimalle joukolle huippuhevosia.