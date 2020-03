Selene Lunen vauhtikestävyys puree Vermossa 64-varmana

Elina Paavola

Olli Koivunen ja SE-tamma Selene Lune ovat keskiviikkona taas voittotaistossa.

Harri Koivusen valmentama Selene Lune oli saavuttanut jo ennen tämän kauden alkua 25 voittoa, mutta 8-vuotiaaksi varttunut tamma on ottanut kehityksessä jälleen askeleen korkeammalle tasolle.

Kausi käynnistyi heti vakuuttavasti, kun 2640 metrillä syntyi tammojen SE-tulos 13,5a. Vermossa juostavaa matkaa riittää saman verran, eikä vastus vaikuta pahalta.

Vihjeeseen ei tule toista varmaa, mutta kylmäverikohteet selvitetään kolmella merkillä per lähtö ja lämminveristen alimmassa sarjassa otetaan riski nostamalla kupongille vain hyviltä paikoilta lähtevät Suejedi sekä Laura Savage. Suejedi aloitti kautensa perjantaina Porissa vahvalla kirillä, joka nosti sen vaikeista asemista toiseksi.

Kierros käynnistyy kylmäveristen kolmen kilometrin kisalla, jossa paalun Eetu Rols pystyy ravia mennessään pitämään pitkän takamatkan kovat nimet takanaan. Laukka tuntuu olevan Eetu Rolsin kohdalla tällä hetkellä tosin valitettavan herkässä.

Voittoihin tottuneet Eeti ja Larsman saavat kovemmassa sarjassa varmistukseksi Julminin, joka kilpailee paljon tulosriviään paremmassa vireessä.

Kaksi viikkoa sitten pitkällä matkalla juhlinut Hidalgo Boko voi hyvinkin toistaa tempun, mutta siihen asioiden on mentävä sen kannalta oikealla tavalla. Lähdössä on monta hyvää haastajaa, jotka eivät jätä tilaisuutta käyttämättä.

Perusmatkalta starttaa nelivuotiskautensa avaava Morris, jonka viimeisin startti on Kymenlaakso-ajon finaalista. Siinä tuli epäonnistuminen, vaikka vakuuttavan karsintavoiton jälkeen odotukset olivat korkealla.

Kari Savolaisen mukaan Morris ei ollut tuona päivänä yhtä hyvä, mutta varmaa syytä siihen hän ei tiedä vielä tänä päivänäkään.

"Jotain siinä välillä tapahtui, sillä hevonen ei ollut sinne päinkään, mitä se oli karsinnassa", Savolainen harmitteli.

"Sitten se tuli taas kipeäksi. Sillä on ollut hengitystiesairautta ja se on saanut kortisonia neljä sellaista hirmukuuria vajaaseen vuoteen. Tammikuun puolivälistä on vasta päässyt treenaamaan siten, mikä mun ajatus treenaamisesta on. Torstaina käytiin Vermossa hiitillä, ja kyllä se on starttiin valmis. Sillä ei pitäisi tulla väsy ihan ekana, enkä osaisi jättää sitä ihan pelaamattomaksi ikinä, sillä se on tosi hyvä hevonen ja on tullut tauolta aina hyvänä."

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 11 Intoiivari, 13 Karlo, 2 Eetu Rols (3, 6)

Lähtö 2: 3 Laura Savage, 2 Suejedi (4, 9)

Lähtö 3: 8 Hidalgo Boko, 12 Prodigy Shark, 13 Borgmester, 11 Chique, 5 Morris, 3 Amazing Tycoon (4, 1)

Lähtö 4: 6 Eeti, 7 Larsman, 12 Julmin (9, 10)

Lähtö 5: 11 Selene Lune (7, 9)

Lähtö 6: 4 Deangelo, 5 Silvester, 9 Hudson Web, 6 Mr Chance, 2 Roofer (11, 10)

3 x 2 x 6 x 3 x 1 x 5 = 540 riviä = 54 euroa

