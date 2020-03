Pippa Laukka kirittää tukemaan perjantaina kotimaista kotona – "olemme yhdessä vahvempia kaikessa tekemisessä"

Jukka Koskinen/MTV

Keikat peruuntuvat, tilauksia ei tule. Moni suomalainen yrittäjä painii nyt samojen ongelmien kanssa.

Suomalaisten yrittäjien tukemiseksi järjestetään perjantaina maamme ensimmäinen Kotona kotimaista -päivä. Päivään oli tiistai-iltapäivään mennessä ilmoittautunut 904 yritystä.

Ideana on yksinkertaisesti viettää aikaa kotona, mutta kotimaista yrittäjyyttä tukien. Vapaaehtoisvoimin järjestettävän tapahtuman yhtenä kummina toimii urheilulääkäri Pippa Laukka. Suomen naisten jalkapallojoukkueen maajoukkuelääkäri tunnetaan myös Olet mitä syöt -ohjelman juontajana.

Oli helppo myöntyä mukaan, Laukka sanoo. ”Olen työssäni joukkuepelaaja taustatiimissä. Uskon, että olemme yhdessä vahvempia kaikessa tekemisessä.”

Laukka on toiminut yrittäjänä pian 20 vuotta. Hänen omat työnsä eivät karanteeniin tyssänneet, vaikka kaikki kevään luentokeikat onkin peruttu.

”Olen vahingossakin noudattanut taloustieteilijöiden neuvoja siitä, ettei pidä laittaa munia samaan koriin. On etuoikeus, että lääkärille löytyy aina töitä.”

Ulkomaanmatkan takia Laukka oli kaksi viikkoa karanteenissa, jonka aikana hän piti vastaanottoa etänä. ”Etävastaanotto on toiminut yllättävän hyvin. Se on kätevää ja ekologisempaakin. Tässä tilanteessa on myös paljon hyvää, nyt opetellaan uusia tapoja.”

Suomalaisten yrittäjien palveluja Laukka käytti viimeksi ostaessaan ikkunalleen keinumaisen hyllyn Bom Oy:lta. Yrityksen pääpaino on tavallisesti tapahtumien järjestämisessä.

Kriisi on myös mahdollisuus ymmärtää mitkä asiat ovat aidosti tärkeitä, Laukka pohtii. Monilla kiire on hellittänyt, vaikka stressi ei välttämättä helpotakaan.

Karanteenin aikana on mahdollisuus panostaa perusasioihin: omaan hyvinvointiin ja rauhoittumiseen.

”Olen karanteenin aikana mennyt ajoissa nukkumaan ja nukkunut 8-9 tuntia yössä. Kahden viikon aikana olen huomannut, ettei tarvitse herätä herätyskelloon. Se on merkki siitä, että keho alkaa löytää oman rytminsä.”

Kotona kotimaista -päivä perjantaina 27.3.

www.kotonakotimaista.fi

#kotonakotimaista