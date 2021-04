Torjunta-aineiden jäämiä löytyy tuontielintarvikkeista yhä useammin – myrkkyjä etenkin egyptiläisissä appelsiineissa, riisissä, mausteissa ja teessä

Tulli

Tullin elintarvikevalvonta käy läpi vuosittain noin 3 000 näytettä.

Tulli löytää tuontielintarvikkeista yhä useammin liiallisia määriä torjunta-aineiden jäämiä.

Viime vuonna sallitut rajat ylittäviä torjunta-ainejäämiä havaittiin 46 tuote-erästä. Määrä on noin puolet enemmän kuin vuonna 2019.

Kehitys näyttää jatkuvan, sillä tammi-maaliskuussa tuontieristä jo 17 on sisältänyt liikaa torjunta-aineita. Määrä vastaa hieman alle kahta prosenttia kaikista valvotuista elintarviketuotteista.

Tullin elintarvikevalvonta käy läpi vuosittain noin 3 000 näytettä.

Etenkin egyptiläisistä appelsiineista on todettu määräystenvastaisiksi useampi erä.

"Tammi-maaliskuussa torjunta-ainejäämien enimmäismäärät ylittyivät viidessä tuote-erässä eli yhteensä yli 111 000 kilossa appelsiineja", kertoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling tiedotteessa.

Liiallisia pitoisuuksia oli myös kahdessa pakistanilaisessa ja yhdessä intialaisessa riisierässä. Ongelmia kyseisistä maista tuodussa riisissä havaittiin myös viime vuonna, jolloin kielletyiksi todettiin kuusi isoa riisierää.

Iranista on tuotu alkuvuonna kolme erää mausteita, joista on löydetty liikaa torjunta-ainejäämiä. Ongelmia on havaittu kuivatussa mintussa, kuminassa ja tillissä.

Lisäksi Tullin valvonnassa torjunta-aineiden takia määräystenvastaisiksi on todettu yksittäisiä eriä kenialaista ruohosipulia, thaimaalaisia passionhedelmiä sekä kiinalaista kuivattua chilipaprikaa.

Määräystenvastaisiksi todettiin myös kolme erää teetä ja yrttiteetä, kaksi Sri Lankasta ja yksi Kiinasta.

Eniten ongelmia Tullin valvomissa elintarvike-erissä on viime aikoina aiheuttanut klorpyrifossi. Se on organofosfaatti, jota käytetään hyönteismyrkkynä.

Kyseisen torjunta-aineen käyttökielto astui voimaan EU:ssa viime vuoden lopulla. Klorpyrifossin käyttö on silti jatkunut EU:n ulkopuolisissa maissa. Tulli löysi ainetta etenkin appelsiineista.

Kielletyiksi todettujen erien pääsy kauppoihin estettiin.