Kasvisuojeluruiskujen testaus tiukkenee muutaman kuukauden päästä – myös testausväli lyhenee

Uuden ohjeistuksen mukaan kasvinsuojeluruiskujen testausväli tihenee. Kun vielä tänä vuonna testausväli on viisi vuotta, ensi vuodesta lähtien se lyhenee kolmeen vuoteen.

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset joko yksittäin tai yhteistestauksina ovat vähitellen käynnistymässä. Tänä vuonna testaajilla odotetaan olevan aiempia vuosia kiireempää, sillä uudistetut ruiskujen testaussäännöt tuovat muutoksia käytäntöihin.

Uusi ohjeistus pohjautuu EU-direktiiviin ja EU-tason testausstandardiin, jonka mukaan on tehty omat kansalliset ohjeet.

"Huomattavin ja konkreettisin muutos on aiempaa tiheämpi testausväli. Kun vielä nyt testausväli on viisi vuotta, ensi vuodesta lähtien se lyhenee kolmeen vuoteen", sanoo ylitarkastaja Pauliina Laitinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Testausväliä ei jatkossakaan lasketa kalenterivuodesta kalenterivuoteen vaan tarkalleen päivämäärästä päivämäärään. Jos ruisku testataan 31.12.2020, se pitää testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä. Jos taas ruisku testataan 1.1.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024.

Ruiskunsa voi käydä testauttamassa tiheämminkin kuin testausväli edellyttää. Laitisen mukaan lieneekin odotettavissa, että ensi vuonna vanhenevat testaukset käydään uusimassa jo tänä vuonna ja voimassaolo saadaan näin vielä viideksi vuodeksi.

"Tietääkseni testaajat ovat varautuneetkin siihen, että tänä kesänä ja etenkin syksyä kohti testattavia ruiskuja tulee hieman normaalia enemmän", hän sanoo.

Puomiruiskujen lisäksi testausvaatimus laajeni kattamaan myös puiden ja pensaiden ruiskutukseen tarkoitetut ruiskut sekä tietyntehoiset kasvihuoneruiskut. Reppuruiskuja ja muita kannettavia laitteita ei sen sijaan tarvitse testata.

Testauksessa tarkastaja käy läpi, että ruisku on kunnossa ja se toimii, eli käytännössä viuhka ja paine pysyvät tasaisena, suodattimet ovat kunnossa eikä ruisku vuoda.

Ruiskuntestaukseen on syytä varautua ennakkoon ja käydä läpi tietty tsekkauslista. Pauliina Laitinen suosittelee tarkistamaan ja korjaamaan mahdolliset viat, jotta ruisku toimii.

"On myös huomattava, että ruiskun puhtaudelta vaaditaan nyt aiempaa enemmän", hän ohjeistaa.

Ruiskun on oltava puhdas eli se on pesty eikä siinä ole kemikaalijäämiä ja tankki on puoliksi täynnä vettä. Lisäksi ehdoton edellytys on, että nivelakseli on suojattu. Jos nämä testaajan ja käyttäjän turvallisuuden kannalta keskeiset asiat eivät ole testaustilanteessa kunnossa, testaajan ei tarvitse testata ruiskua.

"Edellytykset ovat nyt ehdottomat, kun aikaisemmin ohjeistus oli sanamuodoltaan lievempi ja enemmän suosituksen omainen", Laitinen alleviivaa.

Testaustilanteessa ruiskussa voi olla kiinni siinä yleensä ruiskutuksessa käytössä olevat suuttimet. Se, että tietyissä ruiskutusolosuhteissa pitää käyttää tuulikulkeumaa vähentämiä suuttimia, ei kuitenkaan tarkoita, että niitä edellytetään myös testaustilanteessa.

Kasvintuotannon asiantuntija Jari Mäkinen ProAgria Etelä-Pohjanmaasta sanoo, ettei testaukseen enää juurikaan tuoda ruiskuja aineet tankissa tai nivelakseli vapaasti pyörien. Hänen mukaansa viljelijöiden asennoituminen on muuttunut ja kulttuuri mennyt todella paljon eteenpäin alkuajoista.

"Isännät tietävät, miten pitää toimia. Ensimmäiset 10 vuotta EU:n jälkeen oltiin vähän nihkeitä uudelle määräykselle, mutta nyt suhtautuminen testaukseen on hyvin asiallista", hän sanoo.

"Lisäksi ruiskujen määrä on vähentynyt, koko kasvanut ja kalusto muutenkin parantunut.

Mäkinen, jos kuka, tietää mistä puhuu. Hän on testannut vuodesta 1995 lähtien ruiskuja vuotuisella noin 400 ruiskun tahdilla, mihin ei kukaan muu Suomessa yllä.

Testaajan kannalta määräyksissä on uutta, ettei levitystasaisuutta enää mitata mittauspöydällä vaan mittaamalla käsivirtausmittarilla yksittäisen suuttimen virtausarvo. Suuttimista tulevan nesteen määrä pitää pysyä tietyn vaihteluvälin sisällä.

Mäkisen mukaan uusi mittaustapa kertoo kyllä yksittäisen suuttimen virtauksen, mutta levitystasaisuudesta se ei kerro niin paljoa kuin mittauspöytä.

"Jos esimerkiksi suutin on viallinen ja nestettä tulee vain toisesta reunasta, mittauspöydällä se näkyy heti viallisena kuviona, mutta virtausmittari ei sitä paljasta. Silmämääräinen suuttimien kunnon tarkastaminen onkin nyt entistä tärkeämpää", hän sanoo.

Tukesin sivuilta löytyy sen noin 65 hyväksymää ruiskujen testaajaa.