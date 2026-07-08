Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut Pokkinen menehtyi sairaalassa Helsingissä 8.7.2026.

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Pokkisesta tuli Ylen vastaava päätoimittaja kesäkuussa 2024. Sitä ennen hän työskenteli Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtajana. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Kuolleet STT

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä.

Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Yle tiedotti sairauskohtauksesta kesäkuun alussa.

Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona.

”Olemme todella järkyttyneitä ja surullisia tapahtuneesta. Ajatuksemme ovat ennen kaikkea Panun läheisten luona: otamme osaa Panun perheen ja muiden läheisten suureen suruun”, Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten sanoo tiedotteessa.

”Tämä on tietysti järkytys myös koko työyhteisölle, jolle tarjoamme kaiken mahdollisen avun. Menetimme upean ihmisen ja rakkaan kollegan”, Björkesten jatkaa.

Pokkisesta tuli Ylen vastaava päätoimittaja kesäkuussa 2024. Sitä ennen hän työskenteli Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtajana.

Urallaan Pokkinen työskenteli myös muun muassa Yle Urheilun päällikkönä, Iltalehden uutispäätoimittajana sekä Ilta-Sanomien uutispäällikkönä. Koulutukseltaan hän oli yhteiskuntatieteiden maisteri ja sotatieteiden maisteri.

Yle Uutisten ja urheilun -yksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä jatkaa toistaiseksi Krista Taubert, joka nimettiin Pokkisen sijaiseksi kesäkuun alussa.

Pokkinen vieraili MT Livessä runsas vuosi sitten. Voit katsoa tallenteen lähetyksestä alla olevasta linkistä

Panu Pokkinen työskenteli Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaavana päätoimittajana.

Juttua päivitetty klo 14:47.