Finnmetkon järjestäjä: ”Olemme iloisia jokaisesta vieraasta, kaikkien on turvallista tulla näyttelyyn”

Finnmetko-näyttelyn johtoryhmän puheenjohtaja Markku Suominen katsoo ensi viikkoon nöyränä ja toivoo, ettei yllätyksiä enää tule. "Näyttelyn järjestäminen on ollut melkoista tunteiden myllerrystä. Mielialat ovat vaihdelleet koronatilanteen mukaan", Suominen huokaa. "Olemme huomioineet järjestelyissä poikkeuksellisen tilanteen mahdollisimman hyvin ja kaikkien on turvallista tulla näyttelyyn. Kävijämäärätavoitetta emme ole asettaneet, vaan olemme iloisia jokaisesta näyttelyvieraasta. Uskomme kohtuulliseen kävijämäärään, sillä Finnmetko on ensimmäinen raskaskonetapahtuma tänä vuonna." Näytteilleasettajia yli sadan hehtaarin messualueelle on tulossa parisen sataa, kolmannes normaalia vähemmän. Isot metsäkonevalmistajat, Ponsse, John Deere ja Komatsu, jättävät näyttelyn tällä kertaa väliin. Myöskään kuorma-autovalmistajia ei Ivecon lisäksi listalla näy. Maanrakennuskoneita on kuitenkin hyvin esillä ja esiteltävien merkkien lista pitkä. Pienemmän mittakaavan metsätöihin soveltuvia koneita näyttelykentältä löytyy. Esiteltäviä merkkejä ovat muun muassa Nisula Forest, Jarcrac, Kranman, Logbullet ja Risutec. Varaosia ja varusteita myyviä yrityksiä on myös paljon. Mönkijöitäkin löytyy. Myös hake- ja muu puuenergia ovat hyvin esillä. Tietopuolista antia näyttelyssä edustavat esimerkiksi Suomen Metsäkeskus, Tapio ja metsäalan etujärjestöt. Seminaareja näyttelyssä ei ole. Puunkorjuun ja maanrakennuksen työnäytökset järjestetään aivan päänäyttelyalueen läheisyydestä. Suominen kertoo järjestäjien saaneen kannustavia kommentteja näytteilleasettajilta. "Moni varasi paikan siksi, että halusi varmistaa näyttelyn toteutumisen. Pienemmilläkin yrityksillä on nyt hyvä mahdollisuus saada tuotteensa näkyvästi esille ja tehdä kauppaa. Messuvieraat arvostavat varmasti myös näyttelyn sosiaalista puolta ja kollegoiden tapaamista", Suominen uskoo. "Haluamme Finnmetkolla kertoa, että Suomen hyvinvointi rakentuu vahvasti maakuntien varaan. Näyttelyn toimialat ovat vahvoja maakuntien elinvoimatekijöitä. Metsässä ja maanrakennuksessa on tehty töitä lähes normaaliin tapaan poikkeustilanteesta huolimatta. Maailma ei kehity, jos pysähtyneisyys jatkuu liian pitkään", Suominen painottaa. Kansainvälinen ulottuvuus jää tällä kertaa ymmärrettävistä syistä melko vähäiseksi. Ulkomaalaisia näyttelyvieraita ei Jämsään juurikaan saavu. Näytteilleasettajia on Suomisen mukaan kuitenkin muista Pohjoismaista. Hygieniavaatimukset ovat tiukat ja niissä asioissa järjestäjä on tehnyt hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Uusi näyttelyalue Gradia-oppilaitoksen alueella tarjoaa hyvät mahdollisuudet väljään liikkumiseen messualueella. Uusia rakennuksia voidaan hyödyntää ravintoloina ja näyttelyosastoina. Myös WC-kapasiteettia on tullut lisää ja käsidesejä löytyy portilta ja ravintoloista riittävästi. Koneyrittäjien liiton puheenjohtajana toimiva Suominen kertoo metsäkoneyrittäjien vuoden olleen mollivoittoinen. "Ongelmat alkoivat leudon talven ja metsäteollisuuden lakkojen myötä ennen koronaa. Hakkuumäärät ovat vähentyneet viidenneksellä edellisestä vuodesta. Koronaepidemia ei vienyt tilannetta huonompaa suuntaan. Nyt pikemminkin näkyy taas valoa tunnelin päässä ja syksyä kohden työtilanne on paranemassa. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta", Suominen muistuttaa. Maanrakennuksessa kysynnän muutokset eivät ole olleet yhtä rajuja kuin metsäsektorilla. Suominen uskoo, että valtion elvytystoimet infrarakennushankkeineen piristävät maanrakennuksen kysyntää tulevina vuosina. Suomisen oma yritys urakoi tällä hetkellä Metsä Fibren Rauman sahan pohjatöitä. FinnMETKO 2020 -näyttely järjestetään Jämsässä 3.–5.9.2020 klo 9–17. Päivälippu maksaa 20 euroa, pysäköinti on ilmaista. Aiheet Finnmetko Finnmetko 2020 Markku Suominen