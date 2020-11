Nuoret maatalousyrittäjät: ”Vapaaporsituksessa voittavat kaikki”

Mäkitalon yhdistelmäsikalassa Koskella on toteutettu vapaaporsitusta jo kymmenen vuotta. Uusi yrittäjäpolvikin on vakuuttunut vapaaporsituksen eduista.

Markku Pulkkinen

Johanna Mäkitalo näyttää sikalan kameran kautta kuvaa prototyyppikarsinoista. Uudet karsinat tehdään metalliputkesta, jolloin näkyvyys karsinoihin on parempi läpi koko sikalan.

Maatalousyrittäjät Ilkka (26) ja Johanna Mäkitalo (26) ostivat sikatilan sukupolvenvaihdoskaupalla vajaat kaksi vuotta sitten. Nuorten yrittäjien into kehittää tilaansa on ihailtavaa. Sikalan laajennus on parhaillaan harjakorkeudessa.

"Saamme tällä laajennuksella puolitoistakertaistettua porsas- ja lihasikatuotannon. Tärkeää oli myös sujuvoittaa tuotantoprosessia ja omaa työtä", Ilkka Mäkitalo tiivistää.

"Yhtenä tavoitteena on myös mahdollistaa jossain vaiheessa vakituisen sikalatyöntekijän palkkaaminen", Johanna Mäkitalo täydentää.

Puoli miljoonaa euroa maksava, 650 neliön laajennus nostaa emakoiden määrän 110:stä 170:een ja lihasikapaikkojen määrän 750:stä 870:een. Porsituskarsinoita tulee 48. Uuteen rakennukseen sijoitetaan tiineytysosasto, emakonalkujen kasvatuskarsinat ja pihatto joutilaille.

Yrittäjät ovat kehittäneet edellisten omistajien, Martti ja Hannele Mäkitalon, kanssa vapaaporsituskarsinaa entistäkin paremmaksi. Markkinoilta ei löytynyt mieleisiä karsinatyyppejä, joten sellaiset piirrettiin ja rakennetaan itse.

"Karsinoiden koko kasvaa hieman yli seitsemään neliöön, jolloin saamme eläinten hyvinvointituen. Aikaisempaa suuremmissa karsinoissa myös hoitajien työ helpottuu huomattavasti, kun emakolla on tilaa ja se tuntee olonsa turvalliseksi. Olemme puolentoista vuoden ajan testanneet uusia karsinoita ja ne ovat toimineet hyvin", Ilkka kertoo.

"Kun emakoilla on tilaa liikkua, ne pysyvät vireämpinä ja paremmassa kunnossa, eikä ole vaaraa, että porsaat jäisivät emakon alle. On hienoa, että asenteet vapaaporsitusta kohtaan ovat muuttuneet, sillä vapaaporsituksessa voittavat kaikki: eläimet, tuottajat ja kuluttajat."

Uusissa karsinoissa on kaksi kolmasosaa oljilla kuivitettavaa kiinteä lattiaa ja yksi kolmasosa ritilälattiaa. Ritilälattian kulmassa on aukko, johon lanta ja likaiset oljet tiputetaan. Kun neljä karsinaa on kulmittain, palvelee yksi lannanpudotusaukko kaikkia neljää karsinaa.

Laajennusinvestoinnin kohtuulliseen kustannusarvioon on syynä se, että osa rakentamistyöstä tehdään omalla porukalla. Seinäelementit ja katto tulivat asennettuina Mestarifarmilta. Ilkka Mäkitalo rakentaa karsinoiden metalliaidat itse.

"Emme tavoittele niinkään huippuporsasmääriä, vaan elinvoimaisia porsaita, joista kasvaa terveitä lihasikoja. Osan porsaista myymme jatkossa muille kasvattajille", Ilkka linjaa.

Tällä hetkellä Mäkitalon porsaat kasvavat teuraspainoon keskimäärin 22 viikossa syntymästä. Lihasiat menevät Kivikylän Kotipalvaamon ketjuun.

Laajennuksen lisäksi nuoren yrittäjäparin alkutaival on sujunut muutenkin hyvin. Kahden vuoden aikana on salaojitettu 13 hehtaaria peltoa ja otettu käyttöön kaksi uutta viljasiiloa. Lihasikalan valaistuskin on uusittu.

Entä talouspuoli? Ovatko likviditeettilaskelman luvut pitäneet kutinsa?

"Laskelmat olivat realistiset ja tuotannon kannattavuus on lähellä arvioitua. Lihan hinta nousi viime vuonna, mikä oli myönteinen yllätys. Tänä vuonna se on tosin taas laskenut, kun sian arvo-osia ei ole mennyt ravintoloille ja kaupassakin on myyty enimmäkseen jauhelihaa", Ilkka pohtii.

Uusien karsinoiden myötä saatavalla hyvinvointituella on iso merkitys tilan taloudelle.

"Hyvinvointituki tuo noin 40 000 euron korotuksen tukiin. Hyvinvointituki ei ole kuitenkaan investoinnin tärkein peruste, vaan eläinten hyvinvoinnin paraneminen ja oman työn helpottuminen. Kun fyysinen sikalatyö vähenee, jää enemmän aikaa eläinten tarkkailuun", Johanna painottaa.

Pariskunta haluaa panostaa omaan jaksamiseensa jo työuran alkutaipaleella. Vapaapäiviä uskalletaan pitää ja kummallakin on omia liikuntaharrastuksia.

"Koronan suurin vaikutus on ollut se, että ajatuksia on aikaisempaa vaikeampi irrottaa työstä. Mihinkään pidemmälle ei ole voinut matkustaa eikä yhteisöllisiä tapahtumia ole järjestetty. Musiikin kuuntelu ja kävely muutaman sadan metrin päässä sijaitsevalle metsämökille ja rauhoittuminen siellä saavat ajatukset pois arkirutiineista", Ilkka ja Johanna kuvailevat.

Markku Pulkkinen

Johanna ja Ilkka Mäkitalo ovat tyytyväisiä sikayrittäjiä. "Mukavalta tuntuu. Kaikki on mennyt odotusten mukaisesti, myös taloudellisesti."