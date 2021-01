Kipsiurakoitsija virittää kalustoa kalkinlevitykseen ja jännittää, minkälaisia kelejä talvi tuo

Markku Pulkkinen

Järeät levitysvaunut odottivat talven ja kalkitusten alkamista. Syksyllä Pyry Mäkelä levitti tuhansia hehtaareja kalkkia.

Pyry Mäkelän maatilan pihasta on lähdössä rekka heinäkuormineen kohti Keski-Suomea. Heinäntuotanto hevos- ja karjatiloille on maatilan päätuotantosuunta. Peltoviljely on kuitenkin sivujuonne 22-vuotiaan urakoitsijan yrityskokonaisuudessa.

"Kipsin, kalkin ja kuivalannan levitys työllistää paljon. Levitimme syksyllä kipsiä tuhansien hehtaareiden alueelle Varsinais-Suomessa. Nyt odotamme, millaiseksi talven kalkinlevityskelit muodostuvat", Mäkelä kertoo.

Maanparannusaineiden levityksen kysyntä on kasvanut voimakkaasti Etelä-Suomessa, kun markkinoille on tullut uusia pellon rakennetta parantavia tuotteita.

Levitysmäärien kasvuun on varauduttu hankkimalla tänä vuonna kaksi käytettyä täsmälevitinvaunua, joista toinen on Bergmann TSW 5210 S ja toinen Bergmann TSW 6240 S. Bergmannin vaunuissa Mäkelä arvostaa erityisesti hydraulista alustaa.

"Molemmissa vaunuissa etummaisen akselin voi nostaa ylös. Tämä ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti maantieajoa, sillä koneet ajetaan yleensä urakointipaikkakunnille."

Bergmannin hyviin ominaisuuksiin Mäkelä nimeää myös vahvat rakenteet. Vaunut kestävät, kunhan vaihtaa välillä kuluvia osia. Haastatteluhetkellä huollettiin vaunuja ja vaihdettiin murskainten kaksoisteriä ja levitinsiivekkeitä.

Traktorimerkkiä valittiin myös huolellisesti. Mäkelä koeajoi lähes kaikki merkit vuosi sitten. Valinnan ratkaisi New Hollandin eduksi se, että luotettava merkkihuoltaja löytyy kolmen kilometrin päästä tilalta.

Tällä hetkellä yrityksen traktorikantaan kuuluvat muun muassa New Hollandin 7040-, T.7215 – ja T.7230 -mallit.

"Traktorit ovat toimineet moitteetta. Niihin on asennettu hieman lisää hydrauliikkaa aurauksia varten. Traktoreihin tulee noin 1 500 tuntia vuodessa."

Traktoreissa on automaattiohjaus ja sitä Mäkelä ei vaihtaisi mistään hinnasta pois.

"Työ on tehokasta, kun työkoneen koko leveyden pystyy käyttämään hyväksi. Metrin päällekkäin ajo veisi työtehosta helposti kymmenen prosenttia pois. Ja kuljettaja jaksaa tehdä pidemmät päivät, kun ohjaaminen ei vaadi niin paljon huomiota."

Tarvittaessa Mäkelä toimittaa asiakkailleen automaattiohjauksesta kertyvän datan laskutuksen yhteydessä.

Maanparannusaineiden ja kuivalannan kuormaamiseen Mäkelä käyttää etukuormaajalla varustettua traktoria.

"Työteho ja -mukavuus traktorilla kuormattaessa on toista luokkaa kuin kurottajalla. Levitinvaunun täyttämiseen menee parhaimmillaan vain kolme ja puoli minuuttia."

Kustannustehokkuutta isoon kipsinlevitysurakkaan toi myös se, että Mäkelä on varustanut pakettiautonsa siten, että siellä voi kolme henkilöä nukkua mukavasti.

Rehunkorjuu pyörö- ja kanttipaaleihin on toinen iso työllistäjä. Niittoon ja karhotukseen Mäkelä on valinnut Pöttingerin koneet. Pyöröpaalaus tehdään McHalen muuttuvakammioisella yhdistelmäpaalaimella.

Urakointihinnoittelussa Mäkelä tukeutuu Työtehoseuran urakkahintatilastoihin. Maksutavoiksi Mäkelä tarjoaa kerralla maksettavan laskun lisäksi osamaksua ja rahoitusyhtiön palveluita.

Yrityksen väki odottelee nyt talvitienhoidon alkamista. Mäkelä uusi aurakalustoaan tälle talvelle. Traktoreiden keulille tulivat uutena hankitut Pronarin 4- ja 3,3-metriset nivelaurat.

Pyry Mäkelä odottelee talvitienhoidon alkamista. Hän on tyytyväinen New Hollandin traktoreihin ja etenkin niiden huoltopalveluihin.

