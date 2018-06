Luonto maaseutuyrityksen vahvin valtti - suojellut metsät ja majavalampi sekä lampaat vetoavat

Heinäveden Vihtarissa sijaitsevan Pirteän Pässin tilaa ja sen yrittäjiä Jaana ja Risto Sulkavaa voidaan pitää monella tapaa edelläkävijöinä. Ilmari Räsäsen Säätiön vuokramailla toimiva tila noudattaa toiminnassaan Suomen Luonnonsuojeluliiton asettamia tavoitteita.

Tilalla on yksityinen 206 hehtaarin luonnonsuojelualue, jolle on rakennettu luontopolku. Suojelualueen metsät ja majavalampi toimivat vetovoimatekijänä. Alueelle tehdään runsaasti opastettuja luontoretkiä. Perinnemaisemaa hoidetaan lampaiden avulla. Tilalla on tällä hetkellä 21 alkuperäisrotua olevia kainuunharmaksia.

"Aloitimme lammaspaimenviikkojen järjestämisen viime kesänä ja ne myytiin loppuun ja myös tämä kesä on jo myyty loppuun", Risto Sulkava kertoo.

Perinnebiotooppisopimuksessa on noin viisi hehtaaria niittyjä ja metsälaidun-hakamaata, joita palautetaan entiseen loistoonsa. Talvet sisätiloissa viettävät Alhon kannan maatiaiskanat pääsevät kesän alussa kuopsuttamaan pihamaalle.

"Lampaat toimivat myös rapsuttelueläiminä, ja toisinaan terapiaeläiminäkin."

Lammaspaimenille on kunnostettu tunnelmallinen vanha hirsitupa tilan pihapiiriin ja entinen väentupa kesäkeittiöksi. Tupakahviosta saa tilaamalla myös ruokailuja ja kahvituksia.

"Yllätyksenä meille on tullut ruokailujen melko suuri kysyntä", Jaana Sulkava sanoo.

Kävijöitä tilalle tuovat kokouspalvelut, virkistyspäivät, talkoot, vapaaehtoistyö ja erilaiset tapahtumat sekä kahvilla tai syömässä käyvät ryhmät. Vanhuksille suunnattu green care -perhehoito on uusin avaus ja siinä on myös tulevaisuuden potentiaalia.

"Eläinten hoitaminen ja kaikenlaisiin pikkuaskareisiin osallistuminen saavat ihmeitä aikaan, ja mieli virkistyy", Sulkavat tietävät jo kokemuksesta.

Tilan talousmetsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmillä. Talvella 2016 hakattiin 15 hehtaarin alueella ja tulokset alkavat näkyä.

"Menetelmän esittely ja opastetut asiantuntijakierrokset jatkuvan kasvatuksen talousmetsässä ovat olleet erittäin suosittuja", Risto Sulkava kertoo.

Menetelmä kiinnostaa oppilaitoksia, metsäalan erilaisia asiantuntijaryhmiä sekä tavallisia metsänomistajia.

Monipuolinen palvelutarjonta vaatii monipuolista osaamista ja sitä yrittäjäparilta myös löytyy.

Risto Sulkava on biologi ja luonnonsuojelun ammattilainen. Jaana on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolle Green Care toimintaan lähteminen oli luontevaa. Kokin kauha pysyy myös käsissä.

"Yrittäjän on oltava valmis oppimaan koko ajan uutta. Vanhalla tilalla pitää sietää myös keskeneräisyyttä, joka antaa tilalle kaivattuakin maalaisromantiikkaa ja rouheutta", Sulkavat sanovat.

Risto Sulkavan mukaan tehomaatalous ja järjettömiin paisuvat tilakoot eivät riitä pitämään maaseutua elävänä. Suurnavettojen sijasta tulisi kehittää maatalouden oheiselinkeinoksi pienempimuotoisia sivuvirtoja.

"Joillekin sopii varmasti meidän tapamme, jossa maatalous on sivuvirta, jolla ylläpidetään perinnemaisemia ja muissa tulonlähteissä tarvittavia eläimiä."

Sulkavan mielestä kyse ei ole vanhanaikaisesta kehityksen jarruttamisesta, vaan uusi tapa ajatella millainen kestävä ja elävänä pysyvä maaseutu voisi olla.

"Luonnonsuojelualueet hyödyttävät maaseutua ja paikallisia yrittäjiä erittäin merkittävästi. Maaseudulla uusia asioita mietitään usein turhan pitkään ja silloin nopeat syövät hitaat."