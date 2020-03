Kuluttajat hamstrasivat ruokaa myös koirilleen – kotimaisen kuivamuonan myynti kolminkertaistui viime perjantaina normaalipäivään verrattuna

Johannes Tervo

Dagsmark Petfoodin tehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Karijoella. Toimitusjohtaja Laura Strömberg on tarvittaessa valmis tarttumaan tuotannon tehtäviin, jos tilanne sitä vaatii.

Viime viikon torstaina kotimaista koirien kuivamuonaa myytiin S-ryhmän myymälöissä tuplamäärä ulos normaaliin päivään verrattuna. Perjantaina myyntimäärä oli kolminkertainen, kertoo Dagsmark Petfood Oy:n toimitusjohtaja Laura Strömberg.

"Meidän tuotteiden osalta ei yleensä ole hyllypuutoksia, mutta iso myyntipiikki johti siihen, että hyllyt tyhjenivät. Nyt toimitetaan täydennyksiä ja tilanne tasaantuu lähiviikkojen aikana."

Kuivamuona on helposti säilyvää, joten ruokaa on helppo ostaa varastoon.

Varastoon ostamisessa on tällaisessa tilanteessa kyse myös psykologiasta, tulee tunne, että on tehnyt jotain ja huolehtinut myös koiran tarpeista, pohtii Strömberg.

Dagsmark avasi jokin aika sitten oman verkkokaupan. Sen kautta tehtiin myös ennätysmäärä tilauksia torstain aikana.

Päivittäistavarakaupoista asiakkaat ostavat yleensä kahden kilon kuivamuonasäkin kerrallaan.

Kaksi kiloa on helppo kuljettaa, vaikka kauppaan ei tulisi autolla. Pienen säkin ostajilla on todennäköisesti myös vain yksi pieni koira, joten määrä on riittävä ja täydennystä on helppo ostaa kauppakäynnin yhteydessä lisää, kuvailee Strömberg asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Hän kertoo, että suurin haavoittuvuus yrityksen tuotannon, hallinnon ja toimitusten osalta liittyy toimitusvarmuuteen. "Tehtaalla on neljä työntekijää. Jos joku tehtaan työntekijä sairastuisi, kaikki hallinnon työntekijät toimitusjohtaja mukaan luettuna ovat valmiina tarttumaan tuotantotehtäviin, jotta tuotanto ei keskeydy."

Koska Dagsmark käyttää kotimaisia raaka-aineita, niiden saatavuuteen ei liity epävarmuutta. Ulkomaan tuonnin varassa olevilla koiranmuonien maahantuojilla voi olla edessään ongelmia, arvioi Strömberg.

Hän kertoo yrityksen varautuneen poikkeustilanteeseen hallinnon etätöillä koskien myös palavereja. "Joitain pakkausmateriaaleja tulee ulkomailta, niiden varastoa pidetään tavallista suurempana tällä hetkellä."

"Tällainen tilanne voi opettaa yritykselle paljon haavoittuvuuksista ja niihin varautumisesta. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, onko maailma tulevaisuudessa enää ihan samanlainen kuin ennen pandemiaa esimerkiksi toimintatapojen osalta."