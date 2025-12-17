Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Stora Enson Heinolan tehtaan 30 miljoonan euron investointi valmistui
Tilaajalle
|
Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin
Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin
PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen selvitys ehdottaa sukupolvenvaihdosten verotuksen huojentamista.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäpolitiikka
17.12.2025
19:30
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
Sahateollisuus
PTT
luonnonvarakeskus
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsätalous ja muu metsätalous
Metsänhoito ja metsätalous
Puukauppa
Venäjä
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Mediat: Hallinto-oikeus kumonnut lääninhallitusten päätökset – Ruotsin susijahti pysäytetty
Tilaajalle
2
Metsäpolitiikka
|
Kunnianhimoisin ennallistamistavoite veisi 4–5 sellutehtaan käyttämän puumäärän
Tilaajalle
3
Erä
|
Nyt se on varmaa: Eduskunta hyväksyi uuden metsästyslain
4
Erä
|
Itä-Savo: Mies ampui ilmakiväärillä supeja ja jätti kitumaan – Ampui myös rauhoittuja lintuja ja jalkajousella rusakon
5
Luonto
|
Hallinto-oikeus kumosi ilvesten ja susien poikkeamaluvat luonnonpuistoissa
6
Metsäkoneet
|
Kronos myy metsäkoneensa itse – yhteistyö Hankkijan kanssa päättyi
7
Metsäteollisuus
|
Puun hinta viikolla 50: Kuusitukin hinta kulkee omaa latuaan
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Linnut nokkivat koneyrittäjän selkänahkaa – hakkuiden täyskielto pesintäaikana aiheuttaisi alalle yli 200 miljoonan euron vuotuiset kustannukset
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Ilmasto- ja ympäristöjärjestöt vaativat hakkuiden vähentämistä tulonmenetyksistä huolimatta – perusteena ilmastolaki, jonka perusteet ovat murentuneet
Koneviesti
|
Vuonna 2024 metsien markkinahakkuut jatkoivat tämän vuosikymmenen trendiä pienin alueellisin vaihteluin
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari