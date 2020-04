Kausityöntekijän lennättäminen Ukrainasta maksaa ehkä 300 euroa – hinta laskee, jos lentoja on useita

Kuvitus: Jarkko Sirkiä, Kuva: Jaana Kankaanpää

Charterlennon hinta riippuu monesta seikasta kuten siitä, miten nopeasti lento tarvitaan ja miten isolla koneella lennetään.

Yksittäinen tilauslento Kiovasta Suomeen maksaa karkeasti 300–600 euroa henkilöä ja paikkaa kohti isolla lentokoneella, ehkä mieluummin lähempänä 300 euroa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Roope Kekäläinen Private Skies -yhtiöstä.

Yhtiö järjestää kaikenlaisia matkoja luksusmatkoista tilauslentoihin.

Kekäläisen mukaan hinta riippuu monesta seikasta kuten siitä, miten nopeasti lento tarvitaan ja miten isolla koneella lennetään.

Samoin hinta alenee, jos lentoja on useita. Silloin voidaan päästä lähelle 200 euroa matkustajaa kohti, kun lennetään isoilla ja täysillä koneilla. Hinta olisi silloin samaa luokkaa kuin edullisimmat tarjoukset edestakaisesta reittilennosta.

Hallitus linjasi maanantaina, että vihannes- ja marjatilojen keskeisten kausityöntekijöiden saaminen Suomeen saattaa olla mahdollista, vaikka rajat on suljettu ulkomaalaisilta. Kiintiöksi sovittiin 1 500 kausityöntekijää.

MMM avasi tiistaina verkkokyselyn kausityövoiman tarpeesta heitä käyttäville työnantajille ja vastausaika päättyy huomenna kiirastorstaina aamukuudelta.

Vihannes- ja marjatiloilla on viime vuosina työskennellyt tuhansia ulkomaalaisSia kausityöntekijöitä. Suuri osa on tullut Ukrainasta. Etenkin kriittisten työntekijöiden kuten työnjohtajien saamisella Suomeen on kiire.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi eilen hallituksen tiedotustilaisuudessa, että työnantajat saattavat joutua tilaamaan charterlentoja, jotta kausityöntekijöitä saadaan Suomeen.

