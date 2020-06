Turveyhtiö Vapolta kaksijakoinen tulos: Puutarhatuotteet myivät hyvin, mutta energialiiketoiminta veti viime vuotta heikommin

Nevelin liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen harkinnasta on luvassa lisätietoa mahdollisesti vuoden loppupuolella.

Keijo Penttinen / Vapo

Vapon liikevaihto pysyi alkuvuoden aikana käytännössä ennallaan viime vuoteen verrattuna.

Turveyhtiö Vapo teki alkuvuoden aikana kaksijakoisen tuloksen. Vaikka puutarhaliiketoiminnalla meni hyvin, energia- ja polttoaineliiketoiminnoissa alkuvuosi sujui heikommin.

Konsernin liiketulos parani hieman viime vuodesta. Liiketulos oli 31,7 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 29,2 miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 13,4 prosenttia.

Vapon liikevaihto pysyi alkuvuoden aikana käytännössä ennallaan viime vuoteen verrattuna. Se oli tämän vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana tasan 236 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 235,9 miljoonaa euroa.

Hyvä myynnin kehitys johtui pääasiassa puutarhatuotteet käsittävästä Grow&Care-divisioonasta, jossa erityisesti myynti vähittäiskauppoihin kasvoi merkittävästi lämpimästä ja aikaisesta keväästä sekä koronaviruksen aikaan saamasta puutarhainnostuksen kasvusta johtuen. Divisioonan liikevaihto kasvoi 19 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia ja liiketulos parani huimat 60 prosenttia.

Energia-divisioonalla sen sijaan oli selkeästi edellisvuotta heikompi myynti tilikauden ensimmäisen raportointijakson aikana. Aiempaa heikompi suoritus johtui Vapon mukaan lähinnä vähentyneestä lämmitystarpeesta. Divisioonan liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia vertailujaksoa alhaisempi.

Puutarhatuotteiden hyvä veto näkyy myös tuloksessa, sillä Grow&Care-divisioonan käyttökate parani selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Vapon mukaan sen energia-divisioonan puolella erityisesti Nevel paransi kannattavuuttaan edellisvuodesta. Sen sijaan energia-divisioonan polttoainepuolella heikentynyt kysyntä heikensi myös käyttökatetta. Konsernin käyttökate parani hieman viime vuoden 41,9 miljoonasta eurosta 44,1 miljoonaan euroon.

Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka huomauttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että vaikka konsernin liikevaihto ja tulos ovat molemmat melko stabiileja viime vuoteen verrattuna, on liikevaihto tullut tänä vuonna pitkälti eri lähteistä kuin viime vuonna. Hän nostaa esiin sen, että puutarhaliiketoiminta on parantanut tulostaan selkeästi viime vuodesta. Toisaalta energiaturpeen kysyntä on vähentynyt rajusti viime vuodesta.

Vapo käynnisti aiemmin kesäkuussa Nevel Oy:hyn siirtämiensä lämpö- ja sähköliiketoimintojen strategisten vaihtoehtojen kartoittamisen.

Tempakka kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle, että strategia-arviointia tehdään kesän ja syksyn aikana. Hän arvioi, että lopullisia päätöksiä saadaan odottaa luultavasti loppuvuoteen, jopa joulukuulle asti.

Vapo on päättänyt, ettei se anna erillistä näkymäarviota tämän vuoden tilikaudelle koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Lue lisää:

Sitra selvitti turpeesta luopumista, mutta ei kuullut Vapoa ja turvealan etujärjestöjä

Energiaturpeen käytön vähenemiseen vastaava Vapo kartoittaa lämpö- ja sähköliiketoimintojensa strategisia vaihtoehtoja – mitään ei ole suljettu pois