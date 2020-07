S-ryhmä julkaisi myyntilukunsa: Ruokakaupan vahva kasvu jatkuu, ABC-ketjun myynti nousussa rajoitusten purkamisen avittama

Kari Salonen

"Koronakriisi nosti päivittäistavarakaupan myynnin uudelle tasolle, jolla se on pysynyt maaliskuusta lähtien", SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoo.

S-ryhmä on julkaissut ensimmäisen vuosipuoliskon myyntilukunsa. Ryhmän veroton vähittäismyynti laski alkuvuonna viime vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia.

S-ryhmän tammi–kesäkuun veroton vähittäismyynti oli 5 595 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana sen suurin liiketoiminta-alue, marketkauppa, kasvoi 8,4 prosenttia.

"Koronakriisi nosti päivittäistavarakaupan myynnin uudelle tasolle, jolla se on pysynyt maaliskuusta lähtien. Sen osana ruoan verkkokauppa on kasvanut erittäin suurin kasvuluvuin. Rajoitusten purun myötä myös muut kovia kokeneet toimialat elpyvät vähitellen", SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Päivittäistavarakaupassa voimakas kasvu alkoi maaliskuussa, jolloin kasvu edelliseen vuoteen oli 10,4 prosenttia. Sen jälkeen myynnin kasvu on vaihdellut kuukausittain kymmenen prosentin molemmin puolin. Ruoan verkkokaupassa kasvuluvut ovat olleet kuukausitasolla parhaimmillaan jopa yli kolminkertaisia.

Päivittäistavarakaupan ohella S-ryhmän käyttötavarakauppa on käynyt pirteästi viime aikoina. Koko alkuvuonna se supistui 2,5 prosenttia viime vuodesta, mutta ihmisten lähdettyä liikkeelle ja harrastamaan Suomen kesään, kasvua oli kesäkuussa jo 13,6 prosenttia viime vuoteen. Myös käyttötavaroiden verkkokauppa on kasvanut viime kuukausina selvästi. Kevään kampanjoiden aikoina siinä oli jopa 10–15 -kertaisia myyntipiikkejä viime vuoteen verrattuna.

Rajoitusten purku on alkanut nostaa myös ABC-ketjun myyntiä kohti normaalimpia lukuja, vaikka viime kesän lukuihin ei vielä päästäkään. S-ryhmästä huomautetaan, että eniten koronakriisistä ovat kärsineet ravintolat ja hotellit ja sama tilanne on jatkunut vielä kesänkin aikana. Ravintoloiden myyntiä ovat supistaneet kiinniolot sekä rajoitukset ja hotelleja vaivaa edelleen asiakaskato. S-ryhmästä kerrotaan, että kevään aikana muun muassa työmatkustajien puuttuminen vaikutti koko hotelliverkostoon. Hotellien kysynnässä on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Joissain osissa Suomea hotellimyynti käy jo normaalisti kotimaisen vapaa-ajan matkustuksen voimin, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla kysyntä on vieläkin heikkoa muun muassa ulkomaalaisten turistien puuttuessa.

