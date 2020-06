Korona sai suomalaiset lähtemään ulos: Telttojen myynti +46 prosenttia viime vuoteen verrattuna

MT-arkisto

Telttojen myynti on ollut todella kovassa, 46 prosentin kasvussa. Kuvituskuva.

Kalastukseen ja retkeilyyn liittyvien tarvikkeiden myynti on kasvanut Prismassa huomattavasti, S-ryhmästä kerrotaan. Erityisen kova kasvulukema on saatu teltoille, sillä niiden myynti on kasvanut viime vuoden toukokuuhun verrattuna lähes 50 prosenttia.

Kalastustuotteiden kysyntä lähti nousuun toukokuussa ilmojen lämmetessä, ja kasvu on ollut hurjaa. Prisman myyntidatasta selviää, että kalastusvälineiden myynti kasvoi 40 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Erityisen hyvin kauppa on käynyt tavallisten onkien ja virvelisettien sekä kalastusosaston jääkaapista löytyvien matojen osalta.

”Erilaisista kalastustyypeistä erityisesti jigi-kalastukseen liittyvät tarvikkeet ovat kasvattaneet myyntiään valtavasti”, S-ryhmän marketkaupan valikoimapäällikkö Henri Himberg sanoo tiedotteessa.

Myös retkeilyn tuoteryhmissä on nähty poikkeuskevään aikana huomattavaa, yli neljänneksen kasvua viime vuoteen verrattuna.

”Erilaisia retkeilyn perustuotteita myydään koko ajan enemmän. Tästä voikin päätellä, että retkeilyn pariin on tänä vuonna löytänyt paljon sellaisia, jotka eivät ole aiemmin juurikaan liikkuneet luonnossa", S-ryhmän vähittäiskaupan valikoimapäällikkö Matti Viitanen toteaa tiedotteessa.

Telttojen myynti on ollut todella kovassa, 46 prosentin kasvussa. Viitanen arvioi telttamyynnin kasvun kertovan siitä, että kevään aikana tehdyistä päiväretkistä innostuneet suomalaiset uskaltavat nyt lähteä myös pidemmälle ja yöpyä luonnossa.

Ulkona yöpymisen lisäksi suomalaiset vaikuttavat innostuneen kokkaamaan luonnossa, sillä erilaisia retkikeittimiä ja ruoanlaittovälineitä myydään nyt paljon. Esimerkiksi erään retkikeittimeen tarkoitetun kaasun myynti on kolminkertaistunut viime vuoteen nähden.

”Yllättävä hittituote tänä keväänä on ollut risukeitin, joka on selvästi nyt noussut suuren yleisön tietoisuuteen”, Viitanen paljastaa.

Prisman myyntidatasta selviää myös, että todella moni on hankkinut kevään aikana uuden polkupyörän. Pyörissä kasvua on 34 prosenttia viime vuoteen verrattuna myymälät ja verkkokauppa yhteenlaskettuna. Kaupaksi ovat käyneet niin maasto- ja hybridipyörät kuin citypyörätkin.

”Lapsille on totuttu jo aiemmin hankkimaan uusi pyörä vanhan jäädessä pieneksi, mutta aikuisten pyörissä on tänä keväänä nähty varsinainen ostoryntäys. Tässä on selvästi havaittavissa, että on kaivattu tekemistä ulos, minkä lisäksi moni on ehkä halunnut välttää julkisen liikenteen käyttöä ja sen vuoksi päivittänyt pyöränsä uuteen”, valikoimapäällikkö Matti Viitanen kertoo.



