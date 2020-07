Palju toi monille kaivattua luksusta korona-arkeen – kylpytynnyreitä on myyty, vuokrattu ja viety ulkomaille ennätysmäärin

Kari Salonen

Mika Latvanen kokoaa paljua Kiramin tehtaalla Sastamalassa. Puuverhoilun paneelit toimittaa Arolan Höyläämö Vampulasta. Lähes kaikki muutkin osat tulevat lähimaakunnista.

Paljujen eli kylpytynnyreiden kysyntä on kasvanut rajusti tänä vuonna.

Suomen johtavan kylpytynnyreiden valmistajan, sastamalalaisen Kiramin liikevaihto on kasvanut puolitoistakertaiseksi vuoden takaisesta, kertoo toimitusjohtaja Mika Rantanen.

Kansainvälisesti paljujen kysyntä vaikuttaa kasvaneen koronasta huolimatta, ei niinkään pandemian ansiosta.

"Jo tammi–helmikuun kuukausiliikevaihto oli 50 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna. Varsinkin vienti on kasvanut, korona-aikana myös kotimaan kysyntä."

Rantasen mukaan paljubuumi on käynnissä varsinkin Euroopan maissa. Eniten Kiramin vienti on kasvanut Ruotsiin ja Hollantiin. Saksaan paljuja on viety pitkään, mutta sielläkin kysyntä on nyt kunnolla ryöpsähtänyt vauhtiin.

"Pohjoismaista alkanut kotoilutrendi on päällä. Korona ei tietenkään ole vähentänyt sitä, koska matkailu on vaikeutunut."

Ainoa poikkeus on Venäjä, jonne paljujen vienti on tyrehtynyt täysin. Venäjän vienti ei ole ollut Kiramille merkittävää.

Rantanen kertoo, että tuotannon kasvattaminen on onnistunut pandemiasta huolimatta ilman häiriöitä. Sastamalassa kootaan tynnyreitä nyt kolmessa vuorossa aiemman kahden sijaan.

"Olemme siinä onnellisessa asemassa, että tavarantoimittajamme ovat pääasiallisesti paikallisia, Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Se on pelastanut meidän kasvumme."

Kari Salonen

Kiramin noin 60 työntekijästä puolet on nyt kesätyöläisiä. Tommi Harjula (vas.) ja Eetu Lindroos liimaavat yhteen kylpytynnyrin rungon osia.

Kiramin kylpytynnyrit ovat kantaneet tähänkin asti kotimaisuudesta kertovaa avainlippumerkkiä. Pandemian ansiosta niiden kotimaisuusaste on kasvanut entisestään lähes sataan prosenttiin, sillä kaikki uudet alihankintasopimukset pyritään tekemään paikallisten yritysten kanssa.

Aiemmin esimerkiksi osa paljujen sisämuoveista on tullut muualta Euroopasta, nyt nekin saadaan Suomesta.

"Tämä strategia jää tulevaisuudessakin päälle, koska se on toiminut niin hienosti."

Kari Salonen

Noin puolet Kiramin tuotannosta päätyy vientiin. Se tasaa sääriippuvaista kotimaan kysyntää, kertoo toimitusjohtaja Mika Rantanen.

Myös vuokrapaljuille on riittänyt kysyntää, kertoo paljuja vuokralle välittävän Paljuparonin myynnistä vastaava Teemu Tamppari.

Tampparin mukaan paljut ovat ennenkin loppuneet kesken juhlapyhinä, mutta nyt kysyntää on ollut muutoinkin 40–50 prosenttia viime vuotta enemmän.

"Kysyntään on vaikuttanut se, että ravintolat ja huvipuistot ovat olleet kiinni. Ihmiset haluavat luksusta arkeen."

Paljuparoni.fi -palvelu välittää vuokrattavaksi satoja yritysten ja yksityishenkilöiden omistamia paljuja eri puolilla maata.

"Etsimme rajusti uusia vuokrausyrittäjiä ympäri Suomea. Tarkoituksena on, että joka kaupunkiin ja kylään saataisiin joku ja suurimpiin kaupunkeihin useampia yrittäjiä."

Tampparin mukaan vuokraus on fiksua, koska moni kotiin ostettu palju jää alkuinnostuksen jälkeen vähälle käytölle.

Vuokrattavat paljut on asennettu kiinteästi peräkärryn päälle ja kestämään kovaa käyttöä. Ne desinfioidaan joka käyttökerran jälkeen.

Paljujen lisäksi muukin koteihin, mökkeihin ja pihoihin liittyvä kulutus on kukoistanut.

"Suomessa tilanne on ollut siinä mielessä hyvä, että rautakaupoissa on voinut käydä", toteaa piharakennuksia ja laitureita valmistavan Luoman Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luoma.

Luoman Oy:ssä eniten on kasvanut puuseerakennusten myynti. Ilmiö johtuu osin jätevesilain kiristyneistä vaatimuksista

Kari Salonen

Kiramin tehtaalla siirryttiin tänä vuonna kahdesta vuorosta kolmivuorotyöhön. Jouni Nieminen kokoaa paljua.