"Lehdet huutaa, että huskyt heitetään joukolla monttuun ja se on Sanna Marinin syytä" – Serti lahjoittaa rekikoirille 15 000 kiloa ruokaa, yrittäjiä voi tukea ajeluilla ja kummikoirilla

Teija Soini

Rekikoira-alan yritykset etsivät ratkaisuja hankalaan tilanteeseen.

Korona-rajoitusten jatkuminen vaikeuttaa matkailua ja Lapin tuleva talvikausi näyttää synkältä. Erityisesti rekikoirayrittäjien pärjääminen on herättänyt huolta ja keskustelua. Päätyvätkö koirat piikille, kun asiakkaita ei ole?

Riisitunturilla toimivassa Kota-Huskyssa työskentelevä Sonja Leppänen kirjoittaa aiheesta Facebookissa.

"Lehdet huutaa että huskyt heitetään joukolla monttuun ja se on Sanna Marinin syytä. Joku kiljui palstoilla, että joutaakin mennä lappilaiset riistoyritykset konkurssiin, kun pyytävät palveluistaan täysin pohjoistuulesta temmattuja hintoja. Katsos kun kissa elää kiitoksilla ja koira rapsutuksilla."

Leppänen kertoo ymmärtävänsä ihmisten huolen koirien lopettamisesta ja hyvinvoinnista.

"On totta, että kaikenlaista hiihtäjää se jälkiuuniviipale elättää ja rekikoirayrittäjien joukkoon mahtuu myös sellaisia, joiden tarhoille ei kestäisi päivänsäteiden kovin kirkkaasti paistavan. Kaikki eläinmatkailuun liittyvä epäilyttävä toiminta, mikä on kehitetty liikevoittojen maksimoimiseksi, sietääkin joutua suoraan koko Suomen syyttävän sormen alle."

Leppänen ei syytä tilanteesta pääministeriä eikä hänen työpaikassaan suunnitella yhdenkään koiran lopettamista.

Ongelmat ovat kuitenkin vakavia. Leppänen toivookin, että suomalaiset lähtisivät tänä talvena joukolla valjakkoajeluille.

"Viime jouluna olin erään perheen kanssa Riisitunturin kansallispuistossa koiravaljakoilla, nauttien nuotion loimussa retkieväistä, katsellen tykkypuiden taipuvan tuhansien kilojen lumikuormien alla. Kotimatkalla pakkanen kiri ja taivas maalautui hetken valoisuudessaan tuhansiin sinisen sävyihin."

"Kukaan ei rikkonut hiljaisuutta, myös lapset keskittyivät kuuntelemaan korpien kuiskintaa. Tuo perhe tuskin unohtaa tätä päivää koskaan, ehkä en minäkään", Leppänen kertoo erään työpäivän kokemuksestaan.

Kotimainen koiranruokatehdas Serti Oy päätti ryhtyä toimeen alan yrittäjien tukemiseksi. Yhtiö lahjoittaa rekikoirayrittäjille 15 000 kiloa koiranruokaa, joka oli alun perin tehty tutkimus- ja kehityskäyttöön.

Yhtiö etsii nyt kampanjalleen kohdeyrityksiä kotimaisista toimijoista.

”Meillä on varastossa koekäyttöön tehtyä koiranruokaa, mutta koska ruuan toimivuus ja maistuvuus on jo todettu, päätimme lahjoittaa lopun erän hyvään tarkoitukseen. Satsaus on meille iso, mutta näemme se tässä kohtaa tärkeäksi”, Serti Oy:n toimitusjohtaja Mika Brofeldt kertoo tiedotteessa.

”Tiedämme että tämä ei ratkaise laajamittaisempaa ongelmaa, mutta tahdomme kuitenkin auttaa mahdollisuuksiemme rajoissa.”

Tuote-erä lahjoitetaan yhteistyössä sisaryritys Biofarm Oy:n kanssa. Ruoka jaetaan 400 kilon erissä syys-lokakuun aikana.

Yhteydenottopyyntöjä rekikoirayrittäjiltä pyydetään osoitteeseen sertilife@sertilife.fi tai Facebookissa @biofarmoy.

Rekikoirayrittäjät ovat etsineet tukea myös tarjoamalla kummikoiria. Esimerkiksi Arctic Runaway Husky tarjoaa Facebookissa kiinnostuneille mahdollisuutta hankkia kummikoira, jolle lahjoittaa rahaa vaikean matkailutilanteen kompensoimiseksi. Vastineeksi saa tietoa koiran kuulumisista.

