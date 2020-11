Maailman suurin turkishuutokauppayhtiö lopettaa toimintansa – Kopenhagen Fur on kattanut 40 prosenttia maailman minkkiturkisvälityksestä

Kopenhagen Furin omistavat tanskalaiset turkistuottajat. Ala on romahtamassa, sillä kaikki maan minkit on lopetettava.

Lari Lievonen

Animalia pitää Tanskan tapahtumia osoituksena siitä, ettei turkistarhauksella ole tulevaisuutta Euroopassa.

Tanskalainen turkishuutokauppayhtiö Kopenhagen Fur aikoo ajaa toimintansa alas 2–3 vuoden aikana. Huutokauppayhtiö tiedotti asiasta eilen.

Yhtiön omistavat tanskalaiset minkkituottajat. Koska kotimainen tuotanto joudutaan koronaviruksen vuoksi ajamaan alas, myös yhtiö lopettaa toimintansa.

Koronavirus on levinnyt Tanskassa minkkeihin. Niissä on syntynyt viruksesta muunnos, joka on vuorostaan tarttunut ihmisiin. Muunnoksen pelätään olevan riski koko maailman epidemiatilanteelle, sillä nyt kehitetyt rokotteet voivat osoittautua tehottomiksi muuntuneen viruksen torjumisessa.

Tartuntojen vuoksi kaikki Tanskan minkit suunnitellaan lopetettaviksi.

Kopenhagen Furin toimitusjohtaja Jesper Lauge kertoo tiedotteessa, ettei yhtiö voi selvitä Tanskassa tehtyjen päätösten jälkeen. Laugen mukaan yhtiön omistajapohja on katoamassa. Vuonna 2021 yhtiö pyrkii toimimaan vielä normaalisti.

Suomessa yhtiön tilanteen nosti esiin Animalia.

”Merkittävän huutokauppayhtiön alasajo kertoo, että turkistarhaus alkaa olla tiensä päässä Euroopassa. Turkisala on pitkään sinnitellyt talousvaikeuksien kanssa, ja minkkitilojen koronavirustartunnat olivat Tanskassa viimeinen niitti", Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs arvioi.

"Tämä vuosi on osoittanut, että alan alasajo voi tapahtua todella nopeasti. Suomen tulisi välittömästi lopettaa alan tekohengitys verovaroilla. Hallituksen olisi aika aloittaa selvitys sosiaalisesti kestävästä siirtymästä turkistarhattomaan Suomeen."

Kopenhagen Fur on maailman suurin turkiksia kauppaava huutokauppayhtiö, joka kattaa 40 prosenttia maailman minkkiturkisten välityksestä. Yhtiö on 1 500 turkistarhaajan omistuksessa.

Yhteensä turkisala työllistää Tanskassa noin 3 000 henkilöä. Suurin osa Kopenhagen Furin turkiksista viedään Kiinaan ja Hong Kongiin.

