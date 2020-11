Ruokavirasto aloittaa minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla – tartunta tietäisi tappotuomiota tarhan minkeille

Turkistarhoilta on valittu näytteenottoon 30 tarhaa kymmenestä eri kunnasta. Taudin estämiseksi on tärkeää, että turkistarhoilla noudatetaan tiukkoja hygienia- ja turvatoimia.

Johannes Tervo

Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä.

Ruokavirasto tiedottaa aloittavansa minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla.

Jos turkiseläimissä todetaan koronapandemian aiheuttanutta SARS-CoV-2-virusta, Ruokavirasto voi määrätä tarhan minkit ja supikoirat lopetettavaksi ”uutena vakavana eläintautina”. Lopettaminen määrättäisiin ihmisten terveyden suojelemiseksi, vaikka muissa maissa tartunnat ovat pikemminkin levinneet ihmisistä minkkeihin eikä päinvastoin.

Näytteenottoon on valittu 30 tarhaa, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Valinnassa on otettu huomioon ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät, tiedotteessa sanotaan.

Nyt alkavan testauksen perusteluna on, että SARS-CoV-2-virus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin ja supikoiriin. Minkeistä ja supikoirista koronavirus voi tarttua ihmisiin ja levitä turkistarhoilta eteenpäin.

Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin. Miljoonia minkkejä on määrätty lopetettavaksi.

Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä, virasto sanoo.

Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Näytteet otetaan viimeistään viikolla 47. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Ruokavirasto on tutkinut tähän asti ihmisten koronavirusnäytteitä, ja minkkinäytteet tutkitaan viraston virologian laboratoriossa samalla menetelmällä.



Turkistarhaajan on myös aina ilmoitettava kunnaneläinlääkärille, jos tarhan eläimissä on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, kuten hengitystieoireita, ripulia tai lisääntynyttä kuolleisuutta. Lääkäri ottaa tällöin tarhalta näytteet.

Epäilyn perusteena voivat olla eläinten lisäksi turkistarhan työntekijän oireet tai lähistöllä sijaitsevalla turkistarhalla todettu koronavirustartunta.

Ruokaviraston mukaan on "äärimmäisen tärkeää" estää SARS-CoV-2-viruksen pääsy turkistarhoille. Siksi tarhoilla ei saa käydä henkilöitä, joilla on sairauden oireita, todettu koronavirustartunta tai epäily koronavirusaltistuksesta ja muiden kuin työntekijöiden käynnit on rajoitettava vain välttämättömiin.

Esimerkiksi rehunkuljetuksissa on noudatettava erityisiä hygieniatoimenpiteitä, ja turkistarhaajia on ohjeistettu turva- ja hygieniatoimista.