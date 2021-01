Venäläisten ostosmatkailu itärajalla joutui tiukkaan koronatestiin – Kaakkois-Suomen yritykset menettävät 300 miljoonaa euroa vuodessa

Hanna Koikkalainen

Zsarin markkinointipäällikkö Evgenia Gerasimova on tyytyväinen suomalaismatkailijoihin, jotka ovat paikanneet venäläisten jättämää aukkoa.

”Kylätie” on hiljainen. Jouluvalot kimmeltävät kauniisti, tunnelmallinen musiikki soi ja lumi luo linnamaiseen rakennukseen taianomaista tunnelmaa.

Ihmisiä ei kuitenkaan näy, vaikka kaupat ovat auki ja on loppiaisaatto, tavallisesti yksi vuoden vilkkaimpia ostospäiviä ja viime vuonnakin tuhansien kävijöiden päivä.

Nyt kauppakeskus Zsarin edustalla Virolahdella on vain kourallinen autoja, vaikka parkkipaikkoja on yli tuhat. Erityisesti venäläismatkailijoille suunnattu outlet-kylä avattiin loppuvuodesta 2018. Arkkitehtuuria on haettu Pietarista, ja tarjolla on maailmanmerkkejä Armanin puvuista Lindt-suklaaseen. Matkaa Vaalimaan raja-asemalle on alle kilometri.

”Joulukuu oli meillä hyvä, samoin kesä, kun suomalaisia kävi paljon eri puolilta maata”, Zsarin markkinointipäällikkö Evgenia Gerasimova kertoo.

”Tämän seudun mökkiläiset ovat olleet meille tärkeä kohderyhmä, mutta nyt he ovat pääkohderyhmä.”



Alkuvuosi sujui Zsarin asioidenhoitaja Petteri Terhon mukaan mukavasti, mutta korona katkaisi kaupanteon kuin seinään.

”Ei kai kukaan olisi uskonut, että 2020-luvulla tulee tilanne, että rajat ovat kiinni”, Terho sanoo. ”Maaliskuun 17. päivä se sulkeutui ja on nyt ollut lähes 300 päivää kiinni, yhtä kauan kuin viimeksi jatkosodan aikana. Syyt vain olivat toiset.”

Tax free -myynti virisi mukavasti tammi–helmikuussa 2020 mutta loppui maaliskuussa. Kauppakeskus pani ovensa säppiin kahdeksi kuukaudeksi. Kesällä myynti putosi puolet ja koko vuonna noin kolmanneksen vuodesta 2019.

”Ihmisiä on aiempaa vähemmän, mutta ne, jotka ovat lähteneet liikkeelle, ovat ostaneet enemmän.”



Loppiainen on itänaapurissa joulun ja uudenvuoden yhdistelmä ja tärkeää lomailun ja lahjojen antamisen aikaa. Rajojen sulkeutuminen tekee Etelä-Karjalan yrityksille 10–20 miljoonan euron loven pelkästään joulun loma-ajan myyntiin, arvioi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka.

”Vuositasolla myynnin menetys nousee yli 300 miljoonaan euroon.”

Isku on kova, koska investointeja on tehty ja matkailu on saatu vauhtiin. Tammikuussa 2020 venäläisturisteja tuli raja-asemien läpi yli 50 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta aiemmin.

Tammi–marraskuussa kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen määrä Kaakkois-Suomen raja-asemilla vähenikin sitten 66 prosenttia vuodesta 2019.



Zsarin kauppakeskus kutsuu itseään kyläksi, sillä siellä liikutaan ulkona ja ikään kuin katuja pitkin, ja kuhunkin putiikkiin pistäydytään omasta ulko-ovesta. Kymmenistä liikkeistä monen näyteikkuna on nyt tyhjä.

Hiljattain ovensa sulki myös leopardikuvioista luksusvaatetta myyvä Roberto Cavalli, joka ei ehkä istunut riittävästi suomalaiseen makuun. Muissa kaupoissa suomalaisia asiakkaita riittää ainakin jonkin verran joka päivä.

Zsar hakeutui oma-aloitteisesti loppukesällä selvitystilaan miljoonavelkojensa vuoksi, mutta perui sen. Joulun alla se hakeutui kuitenkin yrityssaneeraukseen, jonka tavoitteena on välttää konkurssi ja saada toiminta jatkumaan talousjärjestelyin.

Kauppakeskuksella on nelisenkymmentä omistajaa, jotka ovat instituutioita ja yrityksiä Suomesta ja muualta Euroopasta.

Terho uskoo, että Zsar ja tien toiselle puolelle vain pari kuukautta sitten avattu Scandinavian shopping center Lidleineen ja Rajamarketeineen toipuvat vielä. Virolahden kunta on nyt tullut vastaan tonttivuokrissa.

”Rokotuksista ja muusta riippuen vuosi 2021 tulee olemaan haastava. Uskomme kuitenkin, että rajaliikenne ja ostosmatkailu palaavat, kun moottoritietäkin tehdään rajan takana. Jatkamme toimintaamme ja painamme kaasua, kun sen aika on”, Terho sanoo.

Moottoritie tulee viemään Pietariin, toisessa päässä on jo nyt rajalta asti Helsinki.



Myös Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli katsoo eteenpäin, mutta ei päättömästi.

”Tärkeää on, että raja avataan vasta, kun se on turvallista. Sujuva ja turvallinen rajaliikenne on parasta elvytystä”, Pulli sanoo ja lisää, että kun yritykset voivat hyvin, myös kunta ja ihmiset voivat hyvin.

Pullin mukaan korona on ollut seudulle kova paikka. Vaalimaan ostosmatkailu työllistää suoraan 200–300 ihmistä ja välillisesti ja laajemmalla alueella paljon enemmän. Moni yritys elää myös Venäjän puolen markkinoista.

Pulli muistuttaa, että koronavaikutukset voivat näkyä taloudessa ja työllisyydessä viiveellä.

Virolahden kunta on tukenut kauppakomplekseja tonttivuokrien nollaamisella tänä vuonna 220 000 eurolla. Pullin mukaan toimi on kertaluontoinen. Kuntaveroa ei kiristetä, eli se pysyy 20,50 prosentissa.