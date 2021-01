Hartwall ostaa Rakuuna Olut Oy:ltä Bryggeri Helsingin liiketoiminnan

Hartwall

Pintahiivaoluiden osuus Suomen kokonaismarkkinoista on yli tuplaantunut viidessä vuodessa.

Panimokonserni Hartwall satsaa paikallisiin craft-oluisiin ostamalla Rakuuna Olut Oy:ltä Bryggeri Helsingin liiketoiminnan

Hartwall ja Rakuuna Olut Oy ovat solmineet sopimuksen Bryggeri Helsingin liiketoiminnan ostamisesta. Bryggeri Helsingin myötä Hartwall pystyy tarjoamaan yhä paremman valikoiman paikallisia craft-oluita.

Hartwallilla on jo entuudestaan Lahdessa erikoisolutpanimo Mattsson, joka aloitti toimintansa vuonna 2017 vastaamaan yhä kasvavaan erikoisoluiden suosioon. Samana vuonna teki paluun myös Lahden Erikois -olut ja viime syksynä Hartwall herätti henkiin palan oululaista oluthistoriaa tuomalla takaisin markkinoille "legendaarisen" Toppilan oluen.

”Nyt pääsemme aloittamaan paikallisoluiden panemisen myös pääkaupungissa. Helsinki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista alueista, ja erikoisoluiden trendi näkyy siellä voimakkaana”, kertoo Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.

Oluen kulutus Suomessa on jo useita vuosia ollut Hartwallin mukaan siirtymässä määrästä laatuun.

”Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kotimaisia ja paikallisia tuotteita, mikä näkyy myös paikallisten käsityönä tehtyjen oluiden suosion kasvuna. Haluamme tukea tätä kehitystä ja viedä Suomen erikoisolutkulttuuria ja koko panimoalaa entistä suurempaan nosteeseen”, Järvinen sanoo.

Bryggeri Helsinki jatkaa Helsingin keskustassa yrittäjävetoisena panimoravintolana. Hartwall vastaa Bryggerin panimotoiminnasta ja päävastuun Bryggerin oluenpanosta kantaa jatkossakin Bryggerin nykyinen tuotantopäällikkö Roope Lehtoranta.

Hartwallilla on Helsingin Torikortteleihin erityinen side, sillä Pohjoismaiden ja Hartwallin ensimmäinen kivennäisvesitehdas perustettiin samaan kortteliin Sederholmin taloon 185 vuotta sitten vuonna 1836.

Hartwall on ollut vuodesta 2013 osa Royal Unibrew -konsernia. Se on Tanskan toiseksi suurin juoma-alan yritys, ja se valmistaa, markkinoi, myy ja jakelee juomia. Yhtiö on johtavassa markkina-asemassa useilla markkinoilla Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, kuten Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Liettuassa ja Latviassa sekä laajemmin mallasjuomamarkkinoilla.

Vuonna 2018 Royal Unibrew -konsernin liikevaihto oli 978 miljoonaa euroa ja se myi 10,8 miljoonaa hehtolitraa olutta, mallasjuomia ja virvoitusjuomia.