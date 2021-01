Komissio suunnittelee kotieläintuotannon poistamista vienninedistämisrahojen hakukriteereistä – "Diskriminoidaan tiettyjä tuotteita"

Maatalouspiireissä on käynnissä kova kiista siitä, täyttäisikö kotieläintuotanto menekinedistämisen kriteerit.

Markku Vuorikari

Ympäristökomissaarin mukaan vienninedistämisvaroja ei voisi jatkossa myöntää kotieläintuotteille.

Keskustelu kotieläintuotannon kestävyydestä on kuohuttanut EU:n maatalouspiirejä.

Ympäristökomissaari Frans Timmermans ehdottaa, että kotieläintuotanto ei olisi jatkossa mukana ruokatuotteiden menekinedistämisvarojen hakukriteeristössä.

"Toistaiseksi epäselvää on se, saisiko vienninedistämisvaroja jakaa jatkossa vain kestävästi tuotetuille kasviksille ja hedelmille", MTK:n vientijohtaja Tmimjos Ninios valaisee käynnissä olevaa keskustelua.

Komission menekinedistämisrahan tarkoitus on avata jäsenmaiden ruokavientiä EU:n rajojen ulkopuolelle. Rahoituksella lisätään EU:n ruokatuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta ympäri maailmaa.

"Timmermansin lausunnossa diskriminoidaan tiettyjä tuotteita ilman, että tuotteiden kestävyyttä on arvioitu. Kotieläintuotannostakin löytyy monia toimintatapoja."

Komission tavoitteena on uudistaa menekinedistämisen työkaluja kuluvan vuoden aikana. "Kummallista, että Timmermansin tavoite on muokata niitä ennen kuin arviointi on tehty", Ninios ihmettelee.

Niniosin mukaan komission tulisi rakentaa osaksi hakuprosessia kestävän tuotannon kriteerit. Sitä kautta menekinedistämisrahojen hakijoita saataisiin motivoitua siirtymään kestäviin toimintatapoihin. Mitään tuotteita ei kuitenkaan tulisi rajata suoraan pois.

"Timmermansin mielipide on hyvin vahvasti tunteisiin perustuva ja lyhytkatseinen. Parempi vaihtoehto olisi, jos osa budjetista ohjattaisiin kestävälle tuotannolle, ja viiden vuoden päästä vaikka kaikki. Silloin yrityksillä olisi kannuste siirtyä kestäviin toimenpiteisiin."

Kokonaisbudjetti ruokatuotteiden menekinedistämiseen EU:n sisämarkkinoille ja sen ulkopuolelle oli viime vuonna 200 miljoonaa euroa. Tämän vuoden rahoitus on vielä auki, mutta se supistunee brexitin myötä.

"Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset täyttäisivät ruokamenekinedistämisen kriteerit myös jatkossa", Ninios toteaa.

Euroopan unioni myönsi joulukuussa Ruokatiedolle kolmen miljoonan euron rahoituksen vienninedistämiskampanjaan Kiinan markkinoilla.

Varat käytetään viestinnän ja markkinoinnin tehostamiseen. Mukana hankkeessa ovat Ruokatiedon jäsenyritykset HKScan ja Atria.

Kampanjan kohderyhmiä ovat vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaat Kiinan neljässä suuressa kaupungissa Beijingissä, Shanghaissa, Zhengzhoussa ja Chongqingissä.

Tätä ennen varoja on saanut Pro Luomu Oy kotimaan luomumenekin edistämiseen.

