Vaasalta uutisia akkuteollisuudesta? Kaupunki lupaa tietoa aiesopimuksesta maanantaina Talous Vaasan kaupunki kertoo maanantaina aiesopimuksesta, joka on tehty GigaVaasa-alueelle. Alueen kaava mahdollistaa esimerkiksi akkuteollisuuden tarvitsemien tilojen rakentamisen.

Vaasan Laajametsä ja Mustasaaren Granholmsbacken on kaavoitettu yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Havainnekuva näyttää, kuinka aluetta voitaisiin rakentaa. Toistaiseksi tienoo on lähinnä metsää. Alue on Vaasan lentokentästä itään.

Vaasan kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuun 12. päivän kokouksessaan aiesopimuksen ja tonttivarauksen. Ne liittyvät GigaVaasa-alueeseen. Yksityiskohtia sopimuksesta ja varauksesta ei ole kerrottu. Kaupunginhallitus määritteli asiakohdan sisällön salaiseksi. Asian salassapito maanantaihin 19.4. asti oli yksityisen sopimusosapuolen toive. GigaVaasa on Vaasan kaupungin kaavoissa nimetty Laajametsän suurteollisuusalueeksi. Sinne on kaavoitettu tontteja, jotka soveltuvat esimerkiksi akkuteollisuudelle. Lentokentän ja Vaasa–Seinäjoki-rautatien välisestä teollisuusalueesta osa on Vaasan, osa Mustasaaren puolella. Mustasaaren puoleinen osa on nimeltään Granholmsbacken. Kuntanaapurukset ovat kaavoittaneet tienoota yhteistuumin. Vuonna 2018 alueelle hyväksyttiin osayleiskaava ja asemakaava sekä Vaasan kaupungin että Mustasaaren kunnan hallintoelimissä. Nyt asemakaavaa on päivitetty. Kyse on lähinnä rakennusoikeuden nostosta. Uutta asemakaavaa ei ole vahvistettu, sillä valitusajat ovat vielä menossa. Suurteollisuusalueella on isoja aloja kaavamerkinnällä T/kem. Kyse on teollisuus- ja varastoalueesta, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Yksittäisistä tonteista suurin on lähes 200-hehtaarinen. Ala on osittain Vaasan, osittain Mustasaaren puolella. Kaava on laadittu niin, että tontti voidaan rakentaa kuin kuntarajaa ei olisikaan. Kaupungin strategioissa Vaasa esittäytyy ”Pohjolan energiapääkaupunkina”. ABB, Wärtsilä ja Danfoss Drives ovat huomattavia työnantajia Vaasassa. Niiden rinnalle kaupunki toivoo esimerkiksi akkuteollisuutta. Vaasa ilmoittautui ennakkoluulottomasti mukaan, kun sähköautovalmistaja Tesla oli päättämässä Euroopan-tehtaansa sijoittamisesta. Tuolloin Vaasaa ei onnistanut. Elon Muskin johtama Tesla kertoi loppuvuodesta 2019, että jättitehdas rakennetaan Saksan pääkaupunkiin Berliiniin. Aiheet Laajametsän suurteollisuusalue Pohjolan energiapääkaupunki Vaasa akkuteollisuus