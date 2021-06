"Aurora Botnian luovutuksen lykkääntyminen ymmärrettävää" – Wasalinen toimitusjohtaja: "Uuden laivan viimeistelyvaihe aina kriittinen"

Havainnekuva/ Rauma Marine Constructions

Alkuperäisen aikataulun mukaan laivan olisi pitänyt saapua Vaasaan jo toukokuussa.

Kuinka iso pettymys Aurora Botnian luovutuksen lykkääntyminen on Wasaline-varustamolle?

”Tämä oli harkittu siirto. Olemme halunneet laatia realistisen aikataulun", sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg MT:lle.

"Alunperinkään emme ole lyöneet lukkoon täsmällistä päivämäärää, jolloin Aurora Botnia aloittaa liikennöinnin.”

Uuden laivan viimeistelyvaihe on aina kriittinen, toimitusjohtaja Ståhlberg sanoo ja toteaa olleensa ”muutamia laivoja rakentamassa”.

”Koeajon aikana näki, että Aurora Botnian valmistuminen voi hiukan venähtää.”

Ståhlbergin mielestä Aurora Botnian luovutuksen lykkääntyminen on hyvin ymmärrettävää.

”Tämä on niin uniikki laiva. Siinä on todella paljon uutta teknologiaa.”

Telakka on pitänyt hyvin aikataulusta kiinni, Ståhlberg sanoo. ”Varsinkin, kun otetaan huomioon koronan tuomat haasteet.”

Laivan rakentaminen on monen toimijan yhteistyötä: alihankkijoiden määrä on iso. Koronaturvallisuus on pitänyt ottaa huomioon koko ketjussa. Siinäkin mielessä myöhästyminen on toimitusjohtajan mukaan ymmärrettävää.

”Kun yksi alihankkija myöhästyy, muut odottavat vuoroaan. Ketjutuksen saumaton onnistuminen on todella tärkeä asia."

Kuinka pian Aurora Botnia saadaan Vaasan ja Uumajan väliselle reitilleen sen jälkeen, kun laiva on ajettu Raumalta Vaasaan?

”Aurora saadaan hallitusti reittiliikenteeseen kahdessa vuorokaudessa. Ensiksi järjestämme Vaasassa vihkiäiset. Sitten kokeillaan rampit ja satama Uumajassa sekä ajetaan luotsiajoja.”

Aurora Botniaa rakennetaan Rauma Marine Constructions (RMC) -yhtiön telakalla Raumalla. Viime tiistaina RMC tiedotti, että laivan luovutus siirtyy heinäkuulle.

"Heinäkuulle tarkentuneen luovutusajankohdan myötä Rauma Marine Constructions pystyy varaamaan riittävän ajan innovatiivisen polttoaineratkaisun valmisteleville töille", telakka tiedotti.

Wasaline

”Aurora Botnia on uniikki laiva, jossa on todella paljon uutta teknologiaa", sanoo Wasaline-varustamon toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Aurora Botnia

Wasalinen uusi alus. Pituus: 150 metriä, leveys 26 metriä, syväys 6,1 metriä.

Matkustajamäärä: 800 + miehistö

Rahtikapasiteetti: 1 500 kaistametriä

Laivassa on neljä Wärtsilä 31DF -monipolttoainemoottoria. Niiden pääasiallinen polttoaine on nesteytetty maakaasu.

Tarvittaessa polttoaineena voidaan käyttää myös nestemäistä biokaasua. Aurora Botnia voi toimia myös sähkökäyttöisesti.

Pääpotkurit: Kaksi ABB Azibod -sähköpotkuria, jotka voivat kääntyä 360 astetta pystyakselinsa ympäri.

Aurora Botnian pääasiallinen polttoaine on nesteytetty maakaasu.