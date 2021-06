"Turkisala ei ole tässä mukana" – turkiskasvattajain liiton Marja Tiuran mukaan EU:n häkkikielto ei koskisi turkiseläimiä

Johannes Tervo

Huutokauppavalmiita ketunnahkoja turkistarhalla Kauhavalla. Kuvituskuva.

Euroopan parlamentissa vaadittu häkkikielto ei koske turkiseläimiä, arvioi Suomen turkiskasvattajain liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura.

"Turkisala ei ole tässä aloitteessa mukana", hän sanoo.

Euroopan parlamentti kehottaa päätelmissään komissiota tarkastelemaan uudelleen eläinten hyvinvointilainsäädäntöä ja esittämään toimia, joilla häkkituotannosta voitaisiin luopua. Parlamentin mukaan kielto tulisi saattaa voimaan vuoden 2027 alusta.

Hyväksytty teksti pitää sisällään muun muassa kanien tarhauskiellon, mutta suoria viittauksia turkistarhaukseen ei ole mukana. Parlamentin kanta ei ole sitova, vaan asia jää Euroopan komission valmisteluun.

Kannanotto on alkujaan peräisin häkkikieltoon tähtäävästä End the Cage Age -kansalaisaloitteesta, joka keräsi viime vuosien aikana 1,4 miljoonaa allekirjoitusta.

Aloitteella vaaditaan EU-lainsäädäntöä, jolla käytöstä poistetaan muun muassa kanojen, kanien, broilereiden, viiriäisten, ankkojen ja hanhien häkit, porsitus- ja tiineytyshäkit sekä vasikoiden yksilökarsinat.

Euroopan komissio on kertonut, että se valmistelee muutoksia eläinten hyvinvointilainsäädäntöön. Samalla se aikoo ottaa kantaa kansalaisaloitteeseen. Epäselvää vielä kuitenkin on, millaisia muutoksia lainsäädäntö olisi tuomassa Suomelle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan kategorista turkiseläinten häkkikieltoa uudistuksessa tuskin on tulossa.

"Sitä johtopäätöstä ei tästä päätöslauselmasta voi vetää", Leppä sanoo.

"Päätöslauselmahan on poliittinen julistus. Se, koskeeko se turkistarhoja, on tulkinnanvaraista. Siinähän ei erikseen mainita turkiseläimiä. Monet muut eläinlajit siinä mainitaan ihan nimeltä."

Leppä muistuttaa, että toteutuakseen päätöslauselman tavoitteet pitää kirjata eläinten suojelua ohjaavaan direktiiviin. Direktiivin muutokset voivat kohdistua myös turkistarhaukseen.

"Parlamentin kanta turkiseläimiin jää nyt melko häilyväksi."

Eläintensuojeludirektiivin päivittäminen on Lepän mukaan sinänsä hyvä asia. Suomen omassa valmisteilla olevassa eläinten hyvinvointilaissa mennään monissa asioissa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa pidemmällekin, ministeri toteaa.

"Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Tilanne on niin erilainen eri puolilla Eurooppaa, että on kyllä hyvä, että sitä yhtenäistetään."

Tiura on ministeri Lepän kanssa samoilla linjoilla:

"Ensin on tärkeää odottaa ja katsoa, miten se menee eteenpäin. Sehän koskee kaikkia tuotantoeläimiä", Tiura kertoo.

"Tässä on hyvä tiedostaa, että turkisala on EU:ssa eläinten hyvinvoinnissa edelläkävijä. Meillä on jo nyt eläinten hyvinvointia mittaava welfur-järjestelmä. Se on ainoa alkutuotannon alojen eläinten hyvinvointijärjestelmä, jonka myös komissio on tunnustanut."

Turkistarhaus on vähentynyt viime vuosina useassa Euroopan maassa. Viimeksi kesäkuun alussa Viron parlamentti äänesti turkistarhauksen kieltävän lakiesityksen puolesta.

Ruotsin maatalousviranomaiset ovat päättäneet kieltää pentujen teettämisen minkkitarhoilla vuoden 2021 loppuun asti. Syynä tähän on koronaviruspandemia.

Turkistarhaus on kielletty jo Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Norjassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Serbiassa, Slovakiassa, Tšekissä, Makedoniassa, Kroatiassa, Sloveniassa, Ranskassa, Unkarissa sekä Bosnia-Hertsegovinassa.

Kategorisen häkkikasvatuskiellon ulottuminen myös turkistarhaukseen todennäköisesti lopettaisi käytännössä elinkeinon myös Suomessa. Lepän mukaan ainakin Suomen oma linja on kuitenkin selkeästi se, että tarhausta ei haluta lopettaa, vaan kehittää.

Eri asia on se, löytyykö EU:sta ymmärrystä Suomen erityispiirteeksi jäämässä olevalle elinkeinolle.

"Ei varmaankaan kaikilta osin ymmärretä. Se johtuu tietenkin siitä, että heillä itsellään ei sitä ole. Joko ei ole ikinä ollut, tai sitten se on syystä tai toisesta loppunut", ministeri Leppä sanoo.