Konecranes kuuli henkilöstön vetoomuksen – nostolaiteyhtiö haki jäseneksi uuteen työnantajayhdistykseen ja sopii syksyllä palkoista liittokohtaisesti

Kari Salonen

Konecranesin Hyvinkään-nostolaitetehtaan pääluottamusmies Pekka Parkkonen tuntee 33 vuoden työkokemuksella tehtaan ja tekijät. Työehtosopimus on taipunut myös paikallisiin tarpeisiin.

Isot konepajat ovat joukolla päättäneet hakea työnantajayhdistykseen jäseneksi ja näin jatkaa sopimusten tekoa liittokohtaisesti. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton nykyiset sopimukset päättyvät marraskuun lopussa.

Konecranesin Hyvinkään ja Hämeenlinnan nosturitehtailla paikalliseen sopiminen työehtosopimuksen puitteissa on toiminut hyvin.

"Meillä on tällä erittäin vahva paikallisen sopimisen kulttuuri. Liukuvasta työajasta kaksivuorotyössä on sovittu. Kaksi vuota sitten Sähköliiton lakko sovittiin Konecranesin mallilla", kertoo Konecranesin Hyvinkään-tehtaan pääluottamusmies Pekka Parkkonen.

Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tapaan, jolla paikallisesti asioista on sovittu tehtaalla. Henkilöstön keräämällä nimivetoomuksella he ovat esittäneet vastaavanlaisen tes-kulttuurin jatkamista.

Parkkonen kertoo vetoomuksen takana olleen suuri enemmistö henkilökunnasta. Sen ovat allekirjoittaneet yli 180 Hyvinkään tehtaan työntekijää. Konecranesin Hämeenlinnan-tehtaalla vetoomuksen allekirjoitti yli 160 ja Konecranes Servicen 150 työntekijää.

"Konecranesillä on perinteisesti ollut hyvä neuvottelukulttuuri henkilöstön kanssa, joten oli luonnollista, että luottamusmiehet esittivät vetoomuksen kautta toiveensa siitä, että yritys pysyy valtakunnallisten työehtosopimusten piirissä. Konecranes on viime viikolla päättänyt, että se liittyy Teknologiateollisuuden Työnantajat ry:een, ja se on hakenut nyt Työnantajayhdistyksen jäsenyyttä", kertoo Sanna Knuuti, Konecranesin Suomen ja Baltian henkilöstöjohtaja.

Konecranes fuusioituu toisen suuren konepajan Cargotecin kanssa kilpailuviranomaisten hyväksyttyä sulautumisen.

Syksyn palkkakierroksen päänavaajaksi edellisvuoden tapaan odotetaan Teollisuusliittoa ja Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä. Neuvottelut eroavat edellisistä toimialan työehtosopimuksista siinä, että vastuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta siirtyi Teknologiateollisuudessa elokuussa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

"Teollisuusliitto ei neuvottele mahdollisia yrityskohtaisia työehtosopimuksia yksittäisten yritysten kanssa ennen kuin liitto tietää, kenen kanssa se on neuvotellut työehtosopimuksen työnantajayhdistyksen kanssa", työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton teknologiasektorin johtaja ja pääneuvottelija Jyrki Virtanen kertoo MT:lle.

Teknologiateollisuuden työnantajat kertoi tiedotteella, että uuteen järjestöön oli syyskuun alkuun mennessä liittynyt reilut 200 yritystä. Näissä työskentelee noin 33 000 työntekijää. Teknologiateollisuus ry:llä on yhteensä noin 1 600 jäsenyritystä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry hyväksyy tänään keskiviikkona 22. syyskuuta hallituksen kokouksessaan seuraavat jäsenet.

Kauppalehti uutisoi maanantaina (KL 20.9.2021) että isot konepajat Valmet, Wärtsilä, Metso Outotec ja Neles ovat päättäneet hakea Teknologiateollisuuden työnantajien jäsenyyttä. Näissä kaikissa työskentelee tuhansia ihmisiä.

Mikäli perustettu Teknologiateollisuuden työnantajat ry edustaa vähintään noin puolta toimialan työpaikoista, työehtosopimus sen ja Teollisuusliiton välillä muodostuu yleissitovaksi. Tällöin sen ehtoja noudattavat kaikki muutkin työnantajat, vaikka eivät kuuluisi alan työnantajaliittoon. Teknologiateollisuus ry on ilmoittanut, ettei se enää tee tes-sopimuksia.

"Yleissitovuuteen riittää, että toimialan 200 suurinta yritystä liittyy työnantajayhdistykseen ja joka neuvottelee Teollisuusliiton kanssa tes-sopimuksen", arvioi Jyrki Virtanen.

Osapuolet tapaavat toisensa ensi viikolla. Teollisuusliitossa arvioidaan uuden työnantajayhdistyksen jäsenmäärän kehitystä ja tehdään aikanaan sen perusteella päätös, onko edellytyksiä neuvotella uudesta työehtosopimuksesta.

Kysymyksiä on monia. Miten esimerkiksi käy niin sanotun jatkuvan neuvottelun palkkakierroksen välillä, kun Teknologiateollisuus ry ei enää puutu tes-kysymyksiin?

Kaikissa tapauksessa kaikissa tapauksissa Teollisuusliitto neuvottelee jäsentensä työehdoista riippumatta siitä kuuluivatko yritykset valtakunnallisen sopimuksen tehneeseen yhdistykseen vai eivät. Liiton valtuusto teki kesäkuussa sääntöihin muutoksen, jonka perusteella ammattiosasto ei voi tehdä työehtosopimuksia. Kun valtakunnallinen tes on tehty, pääluottamusmies voi työehtosopimuksen puitteissa sopia paikallisesti eri asioista kuten työajoista.

Teknologiateollisuudessa yritysten palveluksessa työskentelee Suomessa noin 320 000 ihmistä. Järjestäytymisaste vaihtelee toimialaryhmittäin.

Teollisten toimialojen sopimusten rinnalla yleissitovuus on koetuksella tietoteknisen alan työnantajayrityksissä.

Työehtosopimusten yleissitovuuden eri toimialoilla vahvistaa erityinen yleissitovuuslautakunta, jälkikäteisvalvontana.