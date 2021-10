Krematorion valmistuminen siirtyy Kuopiossa puoli vuotta hirveän osapulan vuoksi – myös öljyistä niukkuutta

Stiina Hovi

Kuopion krematorio myöhästyy osien puutteen vuoksi, Iitissä on toimiva eläimille tarkoitettu krematorio.

Kuopion uuden krematorion harjannostajaisia vietettiin syyskuun alussa, mutta sen käyttöönotto siirtyy puolella vuodella ensi vuoden alkupuolelle, kun uusi uuni saadaan valmiiksi. Käyttöönottoa viivästyttää maailmanlaajuinen materiaalipula, Kirkko ja koti -lehti kertoo.

Ensimmäisessä vaiheessaan uusi krematorio maksaa 3,9 miljoonaa euroa.

Uudella suodatinjärjestelmällä krematorion hiukkaspäästöt ja elohopeajäämät saadaan pidettyä pieninä. Hukkalämpö saadaan talteen.

Krematorio ei ole ainut materiaalipulasta kärsivä laitos. Uusista autoista ja esimerkiksi polkupyöristä on erittäin pitkät toimitusajat, paikoin jopa pari vuotta. Trkatorit ja tehdasinvestoinnit viivästyvät monin paikoin.

Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras arvioi, että ilman saatavuusongelmia tuotanto Suomessa pyörisi vauhdikkaammin. "Jos kohonneet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat saavat asiakkaat perumaan ja viivästyttämään hankkeitaan, vaikutus talouteen on suuri. Jos vaikeudet ovat väliaikaisia, vaikutus talouteen jää melko vähäiseksi."

Koneiden lisäksi puutetta on esimerkiksi voiteluöljystä. Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan myyntijohtajan Tuomas Kulolan mukaan voiteluaine- ja perusöljymarkkinoille on syntynyt koronan aikana kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Markkinoilla on puutetta raaka-aineista, joita käytetään voiteluaineiden valmistuksessa.

"Osaa tuotteistamme on vain rajatusti saatavilla ja joidenkin osalta toimitusajat ovat tavanomaista pidemmät."

Voiteluainepula johtuu Euroopan voiteluaineyhdistys UEIL:n mukaan lähinnä siitä, että bensiinin ja dieselin tuotanto väheni korona-aikana. Voiteluaineet valmistetaan polttoaineiden välituotteista. Myös rahtien kallistuminen, konttipula ja seisokit tehtailla ovat vähentäneet saatavuutta.

Shellin öljyjä maahan tuovan Univarin myyntipäällikkö Jukka Hasunen kertoo, että Shellin tilanne on hyvä, koska yhtiö valmistaa Qatarissa voiteluaineiden komponentteja maakaasusta, jolloin riippuvuus polttoaineiden valmistuksesta vähenee. Hasusen mukaan yhtiön kauppa on kasvanut Suomessa.

