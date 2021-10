Tv:stä tuttu K-kauppias: "Verkkokauppa kasvoi kolminumeroisilla luvuilla ja on tullut jäädäkseen maaseudulle"

Johannes Tervo

Television Superkauppias-tv-sarjasta tuttu Jaana Jokiaho lastasi torstaina asiakkaille lähteviä kuljetuslaatikoita autoon Ilmajoella. Hän sanoo ruuan verkkokaupan vakiinnuttaneen asemansa maaseudulla.

K-Supermarket Ilmajoen tavaraovella liikkuu laatikko poikineen, kun kauppias Jaana Jokiaho, 47, on lähdössä viemään tavaratilauksia asiakkaille.

"Tilauksia on joka arkipäivä, jolloin verkkokauppamme on auki. Korona-aikana tutuiksi tulleiden asiakkaiden lisäksi välillä tulee ihan uusiakin tilaajia", Jokiaho kertoo.

Onko verkkokauppa tullut mielestäsi jäädäkseen myös maaseudulle?

"Kyllä se on tullut jäädäkseen ja minulla on myös paljon ideoita ja halua kehittää toimintaa. Onneksi verkkokauppa oli meillä jo käytössä puolitoista vuotta ennen korona-aikaa. Oli paljon helpompaa hypätä mukaan, kun valtava kasvu alkoi."

Jokiaho pitää tärkeänä sitä, että kauppa ja sen henkilökunta olivat ehtineet saada rutiinia. Myös tilausten kotiinkuljetukset oli aloitettu jo silloin.

"Luotamme siihen, että tilauksia on joka päivä. Maanantai ja torstai ovat kotiinkuljetuspäiviä."

Palaute verkkokaupasta on Jokiahon mukaan ollut hyvää. Palvelun tarve on tullut tänä syksynä ilmeiseksi.

"Korona jyllää valitettavasti nyt Etelä-Pohjanmaalla, minkä takia perheitä on joutunut karanteeniin. He tilaavat verkossa ja hakevat sovitusti ostokset kaupalta."

Mahdollisen koronatartunnan vaikutukset toimintaan mietityttävät kauppiasta.

"Kyllähän se pohdituttaa, mitä sitten, jos koronaan sairastuisi joku työntekijöistämme. Rokotusprosentti on jo korkea, eikä ongelmia ole ollut. Pitää varmaankin koputtaa puuta", Jokiaho naurahtaa.

Henkilökunnan vahvuus on parikymmentä. Työntekijöitä on riittänyt neljä vuotta nykyisellä paikallaan toimivaan myymälään.

"Työvoimapulaa ei onneksi ole ollut, sillä nuoriso haluaa töihin. Opiskelijoita tulee töihin viikonloppuisin. Siinä on ehkä saattanut auttaa TV-julkisuus. Meillä on somessa enemmän seuraajia kuin pitäjässä on asukkaita", kertoo itsekin kaupassa tet-harjoittelun tehnyt Jokiaho.

Ikuisena lehmätyttönä itseään pitävä Jokiaho on esiintynyt Superkauppias-tv-sarjassa.

Jokiaho pitää paikallisuutta ja kotimaisen ruuantuotannon säilymistä kaupan punaisena lankana. "Paikallisia tuotteita on paljon esimerkiksi täkäläisiltä leipomoilta."

