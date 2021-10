"Meidän pitää huolehtia yhteiskuntana tuotannon kannattavuudesta maataloustuottajien oman yrittäjävastuun lisäksi", kuuluu Keskon pääjohtajan viesti kustannuskriisissä painivalle alkutuotannolle

Johannes Tervo

Televisiosta tuttu K-Supermarket-kauppias Jaana Jokiaho lastasi torstaina asiakkaille lähteviä tarpeita kuljetuslaatikkoon Ilmajoella. Hän sanoo ruuan verkkokaupan vakiinnuttaneen asemansa maaseudulla.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon kaikkien aikojen ennätys. Myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla.

Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,8 prosenttia ja oli 2 902,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236,4 milj. euroa ja se kasvoi 54,5 milj. euroa.

"Vahvan kasvun taustalla on kasvustrategiamme onnistunut toteutus ja myönteinen markkinatilanne", pääjohtaja Mikko Helander sanoi tulosjulkistamisen yhteydessä.

"Vahva kehitys jatkui ruokakaupassa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja myymäläverkosto ja hyvillä paikoilla sijaitsevat kaupat, yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli."

Mikä viesti Keskolla on kustannuskriisin kanssa painiskeleville maataloustuottajille?

"Viestimme on ollut vuosia koko ajan hyvin johdonmukainen ja selvä. Meidän pitää huolehtia yhteiskuntana maataloustuottajien kannattavuudesta muistaen sen, että maataloustuottajat ovat itsenäisiä yrittäjiä ja heillä on siihen liittyen oma rooli ja vastuu. Huoli on yhteinen ja sen eteen pitää tehdä töitä, että tilannetta voidaan korjata", Helander vastaa MT:n kysymykseen.

Helander haluaa samalla tarkentaa K:n ja Keskon merkittävää roolia ruokaketjussa.

"Myymme yli viidellä miljardilla eurolla kotimaisia elintarvikkeita. Toisaalta massiivisista ruokahankinnoista vain 1,5 prosenttia, noin 70 miljoonaa euroa, suuntautuu suoraan tuottajiin. Ostamme siis ennen kaikkea teollisuudelta. Kun niitä ratkaisuja tilanteeseen haetaan, teollisuus on tässä keskeisessä roolissa suhteessa tuottajiin."

"Käymme puolestamme normaaleja hintaneuvotteluja teollisuuden kanssa. Niissä neuvotteluissa – sen voin vakuuttaa – ymmärrämme ja huomioimme niitä asioita, joita kustannusnousun puolella on myös maataloustuottajien osalta."

Helander pitää konsernin strategisena tavoitteena jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta. "Nouto- ja pikatoimitus sekä integrointi kivijalan kanssa on tässä tärkeä tekijä."

Myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa, ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,2 miljoonaa euroa.

Ruuan verkkokauppa kasvoi 17,3 prosenttia vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Markkinaosuus kasvoi ruokakaupassa. K-ruokakauppojen päivittäistavaroiden myynti kasvoi 3,3 prosenttia ja Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon kehitys kasvoi 8,9 prosenttia, hän listaa.

"Mitä selvemmin erottaudutaan muista, sitä paremmin pärjäämme päivittäistavaran kaupassa. Verkkokaupassa uusia toimijoita on tullut ja tulee koko ajan, mutta kehitymme kovaa vauhtia myös siinä. Tästä kertoo vajaan 350 prosentin kasvu kolmessa vuodessa."

Helanderin mukaan päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus oli kaikkien aikojen paras.

Autokaupassa tulos parani selvästi. Myyntikatteen kasvu ja kustannusten sopeuttaminen ovat tukeneet kannattavuutta, mutta komponenttipulasta johtuva saatavuusongelma saattaa heikentää kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Sekä päivittäistavarakaupassa että rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus on noussut hänen mukaansa Euroopan parhaiden toimijoiden tasolle.

"Vihreä siirtymä tarjoaa meille valtavia mahdollisuuksia jatkossa. Niitä ovat liikenne ja syöminen sekä investoinnit Co2-päästöjen alentamiseksi."

Kesko antoi kaksi viikkoa sitten vuoden kolmannen positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön liikevoitto on tänä vuonna 740–800 miljoonan euron haarukassa.

Suurimmaksi tulevaisuuden riskitekijäksi Helander mainitsee koronan. "Suurin riski on pandemia ja milloin se on selätetty – ja mikä on uusi normaali tämän jälkeen."

