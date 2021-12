Talous

Juvan Lehti: "Pankin ratkaisu näyttäytyy itsekkäältä" – entinen OP-pomo Reijo Karhinen kritisoi Suur-Savon maaseutukonttoreiden lakkauttamista Talous Juvalaisilla on Karhisen mukaan vahva tunneside omaan pankkikonttoriinsa, minkä vuoksi lakkautuspäätös on erityisen kova isku kunnalle.

Jaana Kankaanpää

Vuorineuvos Reijo Karhinen on huolissaan siitä, miten maaseutukonttoreiden lakkauttaminen vaikuttaa osuustoiminnan perustana olevaan yhteisöllisyyteen. Karhisen mukaan digitaalisia pankkipalveluja on kehitetty onnistuneesti, mutta osuustoiminnan yhteisöllisyyden digitalisoiminen on jäänyt oman onnensa nojaan.

Vuorineuvos ja entinen OP-finanssiryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen pitää OP Suur-Savon päätöstä maaseutukonttoreiden lakkauttamisesta itsekkäänä. "Pankkitaustaisena olen sinut osuuspankin hallituksen ratkaisun kanssa. Poistuvat pankkipalvelut ovat korvattavissa. Sen sijaan juvalaisena, eteläsavolaisena ja osuustoiminnan ammattilaisena en olisi odottanut juuri OP Suur-Savolta näin perinteistä ja itselleen helppoa ratkaisua", Karhinen toteaa Juvan Lehden haastattelussa. Suur-Savon Osuuspankki päätti marraskuussa lakkauttaa seitsemän maaseutukonttoria ja keskittää palvelut Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Lue lisää aiheesta: "Täältä on tunnin ajomatkan päässä lähin kaupunki" – OP Suur-Savon pankkikonttorit häviävät seitsemästä maaseutupitäjästä OP Suur-Savon päätös on herättänyt paljon kritiikkiä. Juvan konttorin sulkemista vastustettiin muun muassa adressilla, johon kertyi parissa viikossa 542 allekirjoitusta. Karhisen mielestä juvalaisilla on muita paikkakuntia vahvempi tunneside omaan pankkikonttoriinsa. "Kun muille paikkakunnille riitti 1980-luvulla, että katolla lukee Osuuspankki, Juvalla oli oltava Juvan Osuuspankki. Juva olisi kipeästi tarvinnut ja myös ansainnut kiinteän toimipisteen myötä sille ohjautuvat verotulot", Karhinen sanoo. OP-ryhmän palveluksesta Karhinen jäi eläkkeelle vuonna 2018. Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa ja vetänyt yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumia. Karhinen toteaa Juvan Lehden haastattelussa, ettei hän halua ruveta neuvomaan maakuntapankin johtoa. Juvalaisena, pankin omistajajäsenenä ja pitkän uran osuustoiminnassa tehneenä päätös osuu kuitenkin myös häneen itseensä. "Pankin isku oli kova, ja päätökseen sisältynyt muu viesti oli vahva. Pankin ratkaisu näyttäytyy itsekkäältä. Itse en osaa huolestua pankkipalveluista; niille löytyy jatkossakin niin perinteiset kuin digitaaliset ratkaisut, mutta Juvan konttorin muu merkitys on suurempi." Kymmenen vuotta sitten Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen ja Juvan osuuspankit yhdistyivät Suur-Savon osuuspankiksi. Karhisen mukaan fuusio oli sen ajan päättäjille kova paikka. "Juva halusi olla sinä fuusiossa omalla tavallaan suunnannäyttäjänä, ja Juvalla oli siinä fuusiossa painoarvoansa suurempi merkitys. Nyt tilanne kääntyi päinvastoin eli Juvan merkitys putosi itseänsä pienemmäksi. Senaikaisten päättäjien on nyt vaikea ymmärtää pankin päätöstä. Ymmärrän hyvin, että se sattuu kovasti", hän toteaa Juvan Lehdelle. Lehden mukaan OP Suur-Savon perustamista perusteltiin aikanaan sillä, että pankista tulee maakunnan kehityksen keskeinen veturi. Mutta kävikö niin todellisuudessa? "Olisi hyväksi, että jokin ulkopuolinen taho suorittaisi, mielellään tieteellisen, tutkimuksen siitä, onko OP Suur-Savo vahvistanut maakunnan elinvoimaisuutta vai eikö ole. Rohkenen tehdä tällaisen ehdotuksen, koska olen vuosikaudet kantanut huolta kotimaakuntani jatkuvasta hiipumisesta." Juvan Lehti kirjoittaa, että pankki siirtyi lakkauttamispäätöksellään samaan sarjaan niiden pankkien kanssa, joilla ei ole fyysistä lähipalvelua. "Pankki kertoo tehneensä ratkaisuitaan, koska konttoriasiakkaiden määrä on laskenut. Jos se noudattaa vastedeskin samaa kaavaa, on helposti laskettavissa, milloin on viimeistenkin konttoreiden eli Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan aika sulkea ovensa", Karhinen ennakoi. Juvan Lehden uutinen Lue myös: Historia toistaa nyt itseään – mutta tällä kertaa Suomen nostaa kriisistä digi- ja ilmasto-osaaminen, uskoo Reijo Karhinen Aiheet OP Reijo Karhinen