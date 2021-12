Päästöoikeuden hinta kohoaa rytinällä – vuodessa 30 eurosta 90 euroon

Kari Salonen

Kivihiilen lisääntynyt käyttö on nostanut päästöoikeuden hintaa.

Päästöoikeuden hinta EU:ssa on noussut joulukuussa kohisten ja kivunnut jo lähes 90 euroon hiilidioksiditonnilta, kun vuoden alussa hinta oli runsaat 30 euroa. Päästöoikeus nostaa rajusti sähkön hintaa.

"Näin hurjaa hinnan nousua ei kukaan ole osannut odottaa tällä aikataululla", Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Keski-Euroopassa maakaasusta on ollut niukkuutta ja se on kallista. Energiantuottajat ovat alkaneet käyttää halpaa kivihiiltä ja maksaneet päästöoikeuksista, mikä kohottaa taas niiden hintaa. Saksassa on suunniteltu päästöoikeuksien pohjahinnan käyttöä, hinta olisi 60 euroa hiilidioksiditonnilta.

Keski-Euroopassa sähkö on kallistunut roimasti. Päästöoikeuden yhden euron hinnannousun arvioidaan nostavan hiilellä tuotetun lauhdesähkön tuotantokustannuksia 60–80 senttiä megawattitunnilta.

Pohjoismaissa päästöoikeuksien ja hiilen hinta vaikuttavat Leskelän mukaan vähemmän sähköön kuin Keski-Euroopassa.

"Viime päivinä sähkön hintaa Suomessa on nostanut kova kysyntä pakkaspäivinä samaan aikaan kun tuontiyhteydet Ruotsista ja Venäjältä ovat olleet täynnä. Lisäksi on ollut tyyntä ja Norjassa vesivarastot vähissä."

Suomessa sähköä on kulutettu yli 14 000 megawatin huipputehoilla. Toisaalta kallis sähkö on lisännyt hintajoustoa. Sähkön kulutuskäyrä on päivän mittaan melko tasainen, eli todennäköisesti jotkut suuret käyttäjät pystyvät vähentämään kulutusta kalleimmilla aamu- ja iltatunneilla.

Suomessa sähkön hinta on ollut muita Pohjoismaita korkeammalla. Jatkossa tilanne tasoittuu, kun Olkiluodon ydinvoimala käynnistyy ja tuulituotantoa rakennetaan lisää, Leskelä ennustaa.

Kaasun, hiilen ja päästöoikeuden hinnat eivät Leskelän mukaan jää välttämättä pysyvästi näin korkealle ja lisäksi todennäköisesti tuulet ja vesitilanne jatkossa normalisoituvat.

Timo Filpus